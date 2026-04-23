Ο Vinicio Capossela ανοίγει τα Φ hill Sessions με μια μεσογειακή τελετουργία

Ο Vinicio Capossela, ένας από τους πιο πολυσχιδείς Ιταλούς καλλιτέχνες, έρχεται ξανά στην Αθήνα, ανοίγοντας το πρόγραμμα του φετινού Φ hill Sessions με μια ξεχωριστή συναυλία την Τρίτη 9 Ιουνίου, στο θέατρο «Δόρα Στράτου». Μια συναυλία που φέρνει μαζί τρία στοιχεία της Μεσογείου: εκείνους που τη διασχίζουν, τη μουσική των λιμανιών της και τις σειρήνες - τόσο με την έννοια της ελληνικής μυθολογίας όσο και ως σειρήνες συναγερμού που, σε αντίθεση με τους ναύτες του Οδυσσέα, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε κλείνοντας τα αυτιά μας.

Η σχέση του Vinicio Capossela με την Ελλάδα έχει βαθιές ρίζες και ξεκινά το 2007, όταν ηχογράφησε το άλμπουμ “Rebetiko Gymnastas” στα Sierra Studios της Αθήνας με καταξιωμένους Έλληνες μουσικούς όπως ο Μανώλης Πάππος. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2012 και συνοδεύτηκε από περιοδεία στην Ιταλία, σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), φέρνοντας τη «γυμναστική» του ρεμπέτικου - ως πράξη αντίστασης στην πολιτισμική ομογενοποίηση.

Το 2011 κυκλοφόρησε το άλμπουμ “Marinai, profeti e balene” στο οποίο συμμετείχε ο θρυλικός Ψαραντώνης στη φωνή και τη λύρα, οι Γιώργης και Λάμπης Ξυλούρης και η Νίκη Ξυλούρη. Το 2013 εξέδωσε το βιβλίο “Tefteri. The Book of Outstanding Debts” το οποίο μεταφράστηκε και κυκλοφόρησε στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Καστανιώτη, ενώ την ίδια χρονιά, μαζί με τον σκηνοθέτη Andrea Segre, δημιούργησε την ταινία “Indebito”, ένα ντοκιμαντέρ που συνδέει την οικονομική κρίση, την κρίση αξιών και την ιστορία του ρεμπέτικου.

Επιπλέον, ορισμένα από τα τραγούδια του έχουν ερμηνευτεί στα ελληνικά από τη Δήμητρα Γαλάνη, σε μετάφραση της Λίνας Νικολακοπούλου, ενώ κατά καιρούς έχει συνεργαστεί σε ζωντανές εμφανίσεις με τον συνθέτη και κιθαρίστα Δημήτρη Μυστακίδη.

Ο Vinicio Capossela είναι ένας από τους πιο πρωτότυπους και πολυπράγμονες καλλιτέχνες της σύγχρονης ιταλικής μουσικής: τραγουδοποιός, συγγραφέας και performer με έντονα θεατρική σκηνική παρουσία. Από το ντεμπούτο του το 1990 μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό σύμπαν που συνδυάζει στοιχεία τζαζ, μεσογειακών και βαλκανικών επιρροών, πειραματικής μουσικής και λογοτεχνικής αφήγησης, αντλώντας έμπνευση από μεγάλες λογοτεχνικές παραδόσεις και μύθους.

Βραβευμένος επανειλημμένα με το Targa Tenco και τιμημένος με το Premio Tenco για το σύνολο του έργου του, έχει εμφανιστεί σε σημαντικές σκηνές και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα με τη μουσική του δραστηριότητα, έχει αναπτύξει αξιόλογο συγγραφικό έργο.

INFO: VINICIO CAPOSSELA • SAILORS, SIRENS AND REBETES

Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.30

Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων.

Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: 28€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 25€ (περιορισμένες)

Ταμείο: 32€

Προπώληση Εισιτηρίων:

Θέατρο «Δόρα Στράτου» - Πρόσβαση: https://www.grdance.org/access/

**Η είσοδος των ΑΜΕΑ γίνεται από την νότια είσοδο μέσω του πάρκινγκ (οδός Αρακύνθου).