Plisskën 2025: Δύο μέρες rave, ιδρώτα και σκοτεινής ποίησης στο κέντρο της Αθήνας

Το Plisskën επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά και μετατρέπει το κέντρο της Αθήνας σε ένα ζωντανό φεστιβαλικό μικρόκοσμο. Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, η πόλη θα γεμίσει beats, στίχους και παραμορφώσεις από την πιο αιχμηρή και ανήσυχη πλευρά της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Εκεί που η ηλεκτρονική και η darkwave συναντούν το synth-pop, την rave και τον μετα-πανκ λυρισμό, το Plisskën χτίζει μια εμπειρία που είναι κάτι παραπάνω από φεστιβάλ: είναι σκηνικό για συλλογική κάθαρση, ένας προσωρινός παράδεισος για όσους αναζητούν ρυθμό, ένταση και συλλογικό παλμό.

Στη φετινή έκδοση ξεχωρίζουν live εμφανίσεις από ονόματα που δεν χρειάζονται συστάσεις:

• Ο punk ποιητής King Krule έρχεται να δώσει σχήμα και ήχο στο υπαρξιακό άγχος της εποχής.

• Οι Brutalismus 3000, το πιο εκρηκτικό dance duo της Ευρώπης, υπόσχονται ιδρώτα, rave και raw ενέργεια.

• Οι Confidence Man φέρνουν την ακραία, camp αισθητική των ‘90s πίσω στη σκηνή με την πιο fun μορφή της.

• Η KI/KI μετατρέπει τα dancefloor σε τελετουργία.

• Ο TOMM¥ €A$H, πάντα απρόβλεπτος, ακροβατεί ανάμεσα στην ειρωνεία και την ψυχεδέλεια της ποπ κουλτούρας.

• Οι Jersey ενσαρκώνουν το μέλλον της γαλλικής ηλεκτρονικής σκηνής.

• Ο John Maus, μοναχικός προφήτης του synth-pop, θα μας ρίξει σε ένα χορευτικό υπαρξιακό χάος.

• Το ντουέτο Getdown Services και οι Αθηναίοι Selofan έρχονται να υπενθυμίσουν πως το σκοτάδι έχει ρυθμό.

Και φυσικά, εκεί όπου το Plisskën γράφει τη δική του ιστορία: στην ηλεκτρονική σκηνή. Το lineup περιλαμβάνει:

• Τον Héctor Oaks, αμείλικτο firestarter των πιο σκληρών dancefloors της Ευρώπης.

• Τον John Talabot, με τη βαριά μελωδική του techno που μοιάζει να έρχεται από άλλο πλανήτη.

• Την Daria Kolosova, από τις πιο ανερχόμενες φωνές του σύγχρονου βιομηχανικού ήχου.

• Το θρυλικό queer δίδυμο Eris Drew & Octo Octa, που δεν παίζουν μουσική, φτιάχνουν κόσμους.

• Την Paula Tape, ένα μωσαϊκό από Latin, house και future funk.

• Την Chloé Robinson, που επαναπροσδιορίζει την club μουσική με τεχνική και ενσυναίσθηση.

• Και την Ισπανίδα Toccororo, βασίλισσα της Iberian underground σκηνής.

Το Plisskën με το φετινό του line-up γίνεται ένα μανιφέστο για την πολυμορφία του σύγχρονου ήχου, την ανεξαρτησία της έκφρασης, και την πίστη ότι η μουσική μπορεί (και πρέπει) να σε αλλάξει.

📍 12 + 13 Σεπτεμβρίου

📍 Κέντρο της Αθήνας

🔥 Προετοιμάσου για δύο μέρες αστικής ανάφλεξης.

Τιμές εισιτηρίων:

Α’ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

Από 37€ μονοήμερο // Από 65€ διήμερο

➤Διάθεση εισιτηρίων More.com:

Online: www.more.com/plissken-2025

Σημεία προπώλησης: Public // Nova Stores

➤ Χώρος: Πειραιώς 260, 182 33, Ταύρος

➤Πληροφορίες: Website: www.plisskenfestival.gr