Οι Dandy Warhols επιστρέφουν στην Αθήνα: Μια rock ’n’ roll νύχτα με "Bohemian Like You" και νέα τραγούδια από το "Rockmaker"

Η Αθήνα ετοιμάζεται για μια αξέχαστη βραδιά, καθώς οι θρυλικοί Dandy Warhols επιστρέφουν σε μια χώρα που τους αγάπησε πολύ.

Από το 1994, η αμερικανική μπάντα, με τους Courtney Taylor-Taylor, Peter Holmström, Zia McCabe και Brent DeBoer, έχει καθορίσει τα όρια του rock’n’roll με επιτυχίες όπως "Boys Better", "Every Day Should Be a Holiday", "Not If You Were the Last Junkie on Earth" και φυσικά, το "Bohemian Like You".

Πέρυσι, με το άλμπουμ “Rockmaker”, απέδειξαν ξανά το μεγαλείο τους, συνεργαζόμενοι με θρύλους όπως ο Slash, ο Frank Black και η Debbie Harry.



Τη συναυλία τους στην Αθήνα ανοίγουν οι Αμερικανοί Sisters Of Your Sunshine Vapor και οι Έλληνες The Callas.

Οι The Dandy Warhols δημιουργήθηκαν το 1994 στο Πόρτλαντ, Όρεγκον των ΗΠΑ, τη χρονιά που σταδιακά άρχιζε η πτώση της grunge σκηνής. Με την Brit-Pop να κυριαρχεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και οι επιρροές τους να κυμαίνονται από την 60s garage rock στον 80s/90s shoegaze ήχο, οι The Dandy Warhols ξεκίνησαν μία πορεία που θα τους βρει να κυκλοφορούν 12 μεγάλα άλμπουμ, δύο άλμπουμ συλλογές και μία πλειάδα – περισσότερα από 30 - από επιτυχημένα singles, μέσα σε ένα διάστημα 30 χρόνων. Το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο “Rockmaker” κυκλοφόρησε το 2024, βρίσκοντας την μπάντα σε μεγάλα κέφια. Σαν να μην πέρασε μία μέρα!



Η μπάντα, Courtney Taylor-Taylor (φωνή / κιθάρα), Zia McCabe (πλήκτρα), Peter Holmström (κιθάρα) και Brent DeBoer (ντραμς), έχει γυρίσει τον κόσμο με παγκόσμιες περιοδείες και έχει εμφανιστεί στα μεγαλύτερα φεστιβάλ, με φανατικό κοινό και στην Ελλάδα που έχουν τιμήσει πολλές φορές με αξέχαστες συναυλίες (Electron 2000, Shockwave 2002, Rockwave 2006 κ.α.). Η Ελλάδα αποδεδειγμένα αγαπάει τους Dandy Warhols!

Η σκηνική παρουσία της μπάντας ήταν τόσο δυναμική που από την πρώτη τους κιόλας συναυλία το 1994, τους προσέγγισε η τοπική και ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Tim/Kerr από το Πόρτλαντ και τους προσέφερε ικανό μπάτζετ για να ηχογραφήσουν το πρώτο άλμπουμ. Το αποτέλεσμα ήταν το ντεμπούτο “Dandys Rule OK” (1995), ένα άλμπουμ που εντυπωσίασε την πολυεθνική Capitol Records με αποτέλεσμα οι Dandies να υπογράψουν μαζί της για τα επόμενα άλμπουμ.

Το δεύτερο – και δύσκολο – άλμπουμ “….The Dandy Warhols Come Down” κυκλοφόρησε το 1997 – ενώ η μπάντα έχει υπογράψει στην Capitol Records - και μέσα από αυτό ξεπετάχτηκαν τρία Top 40 singles, μαζί με το “Not If You Were the Last Junkie on Earth” (γνωστό στους περισσότερους σαν “Heroin is so Passé”). Αλλά ήταν η κυκλοφορία του 2000, το άλμπουμ “Thirteen Tales From Urban Bohemia”, που η μπάντα έγινε διάσημη. Το mega hit “Bohemian Like You” ακούγεται και τραγουδιέται ακόμα και σήμερα, 25 χρόνια από την κυκλοφορία του.



Περιοδεύοντας σε όλο τον κόσμο, η μπάντα έχτισε ακόμα περισσότερο τη φήμη της και γνώρισε τεράστια επιτυχία και την αναγνώριση παντού. Στο Glastonbury Festival το 2000, o David Bowie πραγματικά εντυπωσιάστηκε από το show των Dandy Warhols και τους κάλεσε να παίξουν στο φεστιβάλ Meltdown το 2002. Όχι μόνο αυτό, ανέβηκε μαζί τους στη σκηνή και τραγούδησαν μαζί το κομμάτι “White Light/White Heat” των The Velvet Underground σαν μέρος του encore της μπάντας.

Οι Dandy Warhols δεν εφησυχάζουν ποτέ. Το 2003 κυκλοφορούν το άλμπουμ “Welcome to the Monkey House” που περιείχε το μεγάλο hit “We Used To Be Friends”, ένα τραγούδι που ακούγαμε και στην εισαγωγή της cult τηλεοπτικής σειράς “Veronica Mars”.

Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, η μπάντα κυκλοφόρησε μία σειρά από συναρπαστικά νέα άλμπουμ, “Odditorium or Warlords of Mars” (2005), “...Earth to the Dandy Warhols...” (2008), “The Dandy Warhols Are Sound” (2009), “This Machine” (2012), “Distortland” (2016), “Why You So Crazy” (2019, “Tafelmuzik Means More When You're Alone” (2020), με πιο πρόσφατο το περσινό “Rockmaker” (2024).

THE DANDY WARHOLS (US)

Support: Sisters Of Your Sunshine Vapor (US)

Opening act: The Callas

Τετάρτη 09 Ιουλίου 2025

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:00



Universe

Παρ. Λεωφόρου Κηφισού 87, Αθήνα 122 41





Κανονικό: 30 €

Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων:

https://www.more.com/.../the-dandy-warhols-us-live-in-athens