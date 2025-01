H Floor Jansen, frontwoman των Nightwish, στη σκηνή του Terra Vibe στις 11 Ιουλίου

Η ιέρεια του Βορρά, Floor Jansen, η frontwoman των Nightwish και επιτυχημένη σόλο καλλιτέχνης έρχεται στο Terra Vibe στις 11 Ιουλίου, για να μας παρασύρει με τη μαγευτική φωνή της με τραγούδια από την σόλο καριέρα της αλλά και κομμάτια-σταθμούς από την δισκογραφία των Nightwish.

Από το Φινλανδικό Hall of Fame, και frontwoman των πολυπλατινένιων Nightwish, στους After Forever, η Ολλανδή πρωτοπόρος του συμφωνικού metal, Floor Jansen έχει γνωρίσει παγκόσμια επιτυχία. Η φωνή της διατρέχει τα μουσικά είδη, ενώ η γεμάτη πάθος ερμηνεία κατακτά το ακροατήριο, χαρίζοντας της χιλιάδες οπαδούς εκτός του μέταλ χώρου.



Η σόλο καριέρα της Floor απογειώθηκε ραγδαία το 2019, όταν καθήλωσε το κοινό της Ολλανδίας με την αριστουργηματική ερμηνεία του “The Phantom of the Opera” στην τηλεοπτική εκπομπή “Beste Zangers”.





Την ίδια χρονιά, τιμήθηκε με το βραβείο Dutch Pop prize, για τη σημαντική συμβολή της στην ολλανδική ποπ μουσική. Η ανακοίνωση της πρώτης σόλο περιοδείας της προκάλεσε άνευ προηγουμένου ενθουσιασμό, με τα εισιτήρια (~18.000) να εξαντλούνται σε λιγότερο από 24 ώρες - απόδειξη της αφοσιωμένης βάσης θαυμαστών της.Η κυκλοφορία του πρώτου της σόλο single “Fire” το 2022 σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο στη μουσική της πορεία. Ως Ολλανδή πρέσβειρα της Record Store Day, υπερασπίστηκε την σπουδαιότητα της μουσικής με φυσικά όργανα στην ψηφιακή εποχή. Η Floor συμμετείχε επίσης στο διεθνώς αναγνωρισμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Sing Meinen Song Germany», όπου εντυπωσίασε τους τηλεθεατές με τις πολύπλευρες ερμηνείες της σε τραγούδια καλλιτεχνών όπως οι SDP, Clueso και ELIF.

Σε μια στιγμή εθνικής υπερηφάνειας, η Floor ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο της Ολλανδίας στον αγώνα Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix τον Σεπτέμβριο του 2022, μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς του σπορ και εκατομμύρια ανθρώπους που παρακολουθούσαν τη ζωντανή αναμετάδοση παγκοσμίως.

Τον Οκτώβριο του 2022, η Floor διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Μετά από επιτυχημένη επέμβαση, επέστρεψε σύντομα στη σκηνή με τους Nightwish για την ευρωπαϊκή τους περιοδεία, δίνοντας δύο sold-out συναυλίες στο Ziggo Dome του Άμστερνταμ. Αυτό φανερώνει την ανθεκτικότητά της και την ακλόνητη αφοσίωσή της στην τέχνη της.

Τον Μάρτιο του 2023 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο σόλο άλμπουμ της Floor με τίτλο "PARAGON”, ακολουθούμενο από μια επιτυχημένη, sold-out περιοδεία σε Ολλανδία, Γερμανία, Ελβετία και Αυστρία. Είναι αξιοσημείωτο ότι η Floor ξεκίνησε αυτή την περιοδεία ενώ ήταν έγκυος στη δεύτερη κόρη της, τη Lucy.

Το 2024 με τους Nightwish κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους “Yesterwynde”, προσθέτοντας άλλο ένα ορόσημο στη λαμπρή καριέρα της Floor. Με το βλέμμα στραμμένο στο 2025, η Floor θα ξεκινήσει την πρώτη της θεατρική περιοδεία, όπου θα μοιραστεί το προσωπικό ταξίδι της: πώς ξεπέρασε τον καρκίνο του μαστού και βίωσε την εγκυμοσύνη της, καταφέρνοντας να τα ισορροπήσει με τη μουσική της καριέρα.





Με περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ένα φανατικό fan club με πάνω από 8.000 μέλη, η Floor συνεχίζει να εμπνέει και να συνδέεται με το κοινό της. Η ικανότητά της να προκαλεί βαθιά συναισθήματα μέσα από τις ερμηνείες της και η εντυπωσιακή της γκάμα, την έχουν καθιερώσει ως μία από τις πιο ευέλικτες και αξιοσέβαστες τραγουδίστριες της γενιάς της παγκοσμίως.Στις 11 Ιουλίου, στο κατάφυτο Terra Vibe, η Floor Jansen έρχεται να μας παρασύρει με τη μυστηριώδη γοητεία της σε ένα λυρικό ταξίδι με επιλεγμένες στάσεις στη δισκογραφία των Nightwish, της σόλο δισκογραφία της… και όχι μόνο!





ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ

ALICE COOPER

FLOOR JANSEN

TERRA VIBE PARK

Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας 37ο χλμ, ΤΚ 190 11, Μαλακάσα Αττικής



Εισιτήρια

Η ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ!

Γενική είσοδος: 49.50€

Γενική είσοδος + VIP Parking*: 60€

V.I.P. εισιτήριο: 99€

Με 3 εισιτήρια V.I.P. δικαιούστε ένα Parking voucher*

3ήμερο εισιτήριο γενικής εισόδου: 120€

Με 3ήμερο εισιτήριο γενικής εισόδου, μπορείτε να προσθέσετε Parking voucher* με 15€

*Για να προσθέσετε το Parking/V.I.P. Parking voucher, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της more.

Ηλεκτρονικά: more.com

3ήμερο εισιτήριο

Metal Era

Εμμανουήλ Μπενάκη 22, Αθήνα

Monsterville

Αγίας Ειρήνης 13, Αθήνα

Music Corner

Πανεπιστημίου 56, Αθήνα