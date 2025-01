Ο Νορβηγός Paal Flaata live στο Arch στις 24 Ιανουαρίου

Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου οι φίλοι και οι εραστές του σκανδιναβικού ήχου, των Midnight Choir, των Madrugada / Sivert Høyem, δίνουμε ραντεβού με έναν από τους πιο ρομαντικούς ποιητές της εποχής μας.

Μια βραδιά γεμάτη λυρισμό, μελαγχολία, έμπνευση και κάτι από το άγριο σκανδιναβικό τοπίο θα χαρίσει στους φίλους της βαθιάς, μεγαλόπρεπης φωνής του, ο δημοφιλής στο ελληνικό κοινό frontman των Midnight Choir, PAAL FLAATA.

Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2025 ο PAAL FLAATA θα χαρίσει στο ARCH CLUB - LIVE STAGE μια σόλο εμφάνιση για όλους τους αυθεντικούς εραστές της αισθαντικής μουσικής.

Ο PAAL FLAATA είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη χώρα μας με πολλά τραγούδια του - όπως τα Will You Carry Me Across the Water, Talk To Me και Mercy of Maria - να ντύνουν μουσικά κινηματογραφικές ταινίες και δημοφιλείς ελληνικές σειρές.

O PAAL FLAATA είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους ευρωπαίους σόλο καλλιτέχνες στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Λυρικός και μελωδικός, ο νορβηγός Paal μαγεύει με τη φωνή του εδώ και 25 χρόνια, ξεκινώντας την καριέρα του με τους Midnight Choir αλλά και με την σόλο πορεία του τα τελευταία 10 χρόνια.

Με μια φωνή που ταξιδεύει στα πέρατα του κόσμου μαζί με τον πιανίστα και παραγωγό Gøran Grini, o Paal Flaata θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους συναυλιακούς καλλιτέχνες στην Ευρώπη. Οι περιοδείες του περιλαμβάνουν πόλεις σε όλο τον κόσμο, ενώ οι εμφανίσεις του γίνονται sold-out.

Πολυβραβευμένος τόσο με τα άλμπουμ των Midnight Choir, όσο και με τις σόλο κυκλοφορίες του, ο Flaata έρχεται με τις περγαμηνές του να φωτίσει την σκηνή του Arch Club - Live Stage την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2025.





Εμείς χαμηλώνουμε τα φώτα και σας καλούμε να βυθιστείτε στις μελωδίες και τους στίχους ενός από τους ρομαντικούς ποιητές της εποχής μας.

Δισκογραφία:

In Demand (2002) - Rain (2005) - Christmas Island (2007) - Old Angel Midnight (2008) - Wait By The Fire (2012) - Bless Us All (2014) - Come Tomorrow (2016) - Love And Rain (2017) - New Green Grass Will Grow (2022)

To live θα διεξαχθεί με καθιστές θέσεις και τα εισιτήρια είναι περιορισμένα.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Gøran Grini keys

Jørn Raknes lap steel / guitar

PAAL FLAATA (Νορβηγία)



Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2025

Έναρξη 21:00



Arch Club Live Stage

Κωνσταντινουπόλεως 111, Βοτανικός

Τιμές εισιτηρίων: 18€ (early bird), 20€ (κανονικό)

Προπώληση: Paal Flaata live in Athens | Εισιτήρια online! | More.com

Εισιτήρια προπωλούνται μέσω more.com και στα δίκτυα καταστημάτων των: (Public, Nova, Media Markt, Shell, BP, EKO, Metro, My Market).

Ειδική τιμή εισιτηρίου Θέασης (Α.με.Α. / άνεργοι / φοιτητές / ειδικές κατηγορίες με την επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας):

Παραγωγή: TMR Entertainment Group

*Ο χώρος είναι προσβάσιμος σε ΑμεΑ