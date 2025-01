Oι Opeth ζωντανά τον Ιούνιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τους αγαπάμε ιδιαίτερα και εκείνοι ανταποδίδουν αυτή την αγάπη με κάθε ευκαιρία.

Το 2024, όλος ο κόσμος υπέκυψε στη σκοτεινή γοητεία του “The Last Will & Testament” τοποθετώντας τον ανάμεσα στους κορυφαίους δίσκους της χρονιάς.

Το καλοκαίρι του 2025 έρχονται στην Ελλάδα για να μας τον παρουσιάσουν ζωντανά!



Όσοι ήμασταν στον Λυκαβηττό, ξέρουμε πολύ καλά τι προσδοκούμε…

Να νιώσουμε κάθε νότα αυτής της θηριώδους μπάντας να διαπερνά τις φλέβες μας ενώ κάθε κραυγή του Åkerfeldt μας σκίζει τα σωθικά.

Μετά τη θριαμβευτική περσινή τους εμφάνιση στο κατάμεστο Θέατρο του Λυκαβηττού, οι θρύλοι του progressive metal Opeth, επιστρέφουν για δύο τεράστιες συναυλιακές βραδιές που υπόσχονται να μείνουν αξέχαστες.



Αθήνα και Θεσσαλονίκη, these nights will be OUR last will and testament!





25 Ιουνίου. Πρώτη Στάση: Θέατρο Λυκαβηττού

Η αρχή γίνεται στην εμβληματική σκηνή του Θεάτρου Λυκαβηττού, την Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025. Σε ένα μαγευτικό σκηνικό, στην κορυφή της πόλης, κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, οι Opeth θα μας παρασύρουν σε ένα αριστουργηματικό μουσικό ταξίδι, γεμάτο πάθος, σκοτάδι, συναίσθημα, τέχνη και metal, εδραιώνοντας την παράδοση που τους καθιέρωσε στις καρδιές των Ελλήνων οπαδών.





26 Ιουνίου. Δεύτερη Στάση: Terra Republic

Η δεύτερη εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025, στο Terra Republic, στον χώρο που θα γίνει σημείο αναφοράς στη συναυλιακή πραγματικότητα της Βορείου Ελλάδος και των Βαλκανίων γενικότερα. Είμαστε βέβαιοι πως η παρουσία των Opeth εκεί ως headliner, θα είναι καταλυτική και θα σημαδέψει με ιδανικό τρόπο τον τριήμερο metal μαραθώνιο που θα απολαύσουμε λίγο έξω από την Θεσσαλονίκη.



Οι συναυλίες των Opeth παρέχουν μία μοναδική εμπειρία που κανείς δεν μπορεί να μαντέψει την εξέλιξή τους αλλά όλοι θέλουμε να την ζήσουμε! Γνωρίζουν τον μυστικό τρόπο ώστε να συνδυάζουν την τεχνική αρτιότητα με την φαντασία, την τόλμη, την αυθεντικότητα και την απόλυτη συναισθηματική ένταση. Τα υλικά που χρησιμοποιούν ώστε να μας παρασύρουν στην δίνη τους; Οι Opeth είναι γνωστοί για την ικανότητά τους να μεταφέρουν την πολυπλοκότητα της μουσικής τους επί σκηνής με μοναδικό τρόπο, συνδυάζοντας progressive metal με folk, jazz και death metal με τον Mikael Åkerfeldt να μαγνητίζει τα βλέμματα όσο και αν προσπαθεί να μας πείσει για την anti-star φύση του.



Με πάνω από τρεις δεκαετίες στην καριέρα τους, οι Opeth έχουν εκπαιδεύσει τους θαυμαστές τους να περιμένουν το απρόσμενο. Αλλά, ακόμα και για τα δικά τους δεδομένα, οι Σουηδοί τιτάνες του progressive έχουν δημιουργήσει κάτι αδιανόητο αυτή τη φορά! Το 14ο δισκογραφικό πόνημα του συγκροτήματος, το “The Last Will & Testament”, είναι ο πιο σκοτεινός και βαρύς δίσκος που έχουν γράψει εδώ και δεκαετίες, και ταυτόχρονα ο πιο τολμηρά progressive…



Τι εστί Opeth;

Οι Opeth είναι το όραμα του Mikael Åkerfeldt. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο τόσο χαρισματικός, τόσο ταλαντούχος μουσικός, εκφράζει τις πολυποίκιλες μουσικές του ανησυχίες, παρουσιάζοντας τις ετερόκλητες αναφορές που έχει, γεφυρώνοντας μουσικούς κόσμους φαινομενικά αταίριαστους και κάνοντας το απίθανο, να μοιάζει απολαυστικά φυσιολογικό. Η μουσική παρακαταθήκη των Opeth είναι ένα φαινόμενο Πολιτισμού και τα album τους λειτουργούν ως το προσωπικό ημερολόγιο του Åkerfeldt, μιας και σε αυτά καθρεφτίζεται το σημείο ζωής, σκέψης, ωριμότητας και διάθεσης, στο οποίο βρισκόταν ο δημιουργός την αντίστοιχή στιγμή της ζωής του. Με τον τρόπο αυτό καταφέρνει να κάνει το κοινό να ταυτίζεται με τα λόγια και τις νότες του.



Βαδίζοντας στα μουσικά κεφάλαια των Opeth.

Το ταξίδι ξεκινά με το “Orchid” (1995) ένα album που συνδύαζε τον ήχο του σκανδιναβικού death metal της εποχής με ακουστικές κιθάρες και μελωδικά περάσματα, δημιουργώντας έναν πρωτοποριακό ήχο με μεγάλης διάρκειας τραγούδια και πολύπλοκες δομές. Στο “Morningrise” (1996) οι progressive επιρροές είναι ακόμα πιο εμφανείς, όλα τα τραγούδια διαρκούν πάνω από 10 λεπτά με το 20λεπτο "Black Rose Immortal" να αποτελεί παράδειγμα της σύνθετης γραφής τους αλλά των προθέσεων του συγκροτήματος. Όταν το καλοκαίρι του 2024 το έπαιξαν ζωντανά στο Θέατρο του Λυκαβηττού, ο Mikael αναφέρθηκε σε αυτό ως “shitty song” κάνοντας μας για μία ακόμα φορά να σχολιάσουμε το «διάσημο αυτοσαρκαστικό χιούμορ» του. To πρώτο τους concept album είναι το “My Arms, Your Hearse" (1998). Πιο σκοτεινό και βαρύ, ασχολείται με την ιστορία ενός πνεύματος που παρακολουθεί τη ζωή προσπαθώντας να κατανοήσει τον θάνατό του. Τα concept συνεχίζονται με το "Still Life" (1999) το οποίο κατάφερε να περάσει σε ένα πιο μεγάλο ακροατήριο και θεωρείται από πολλούς οπαδούς ως ο προπομπός των σπουδαίων πραγμάτων που θα ακολουθούσαν. Το album αφηγείται την ιστορία ενός εξορισμένου άνδρα που επιστρέφει για να βρει την αγαπημένη του και «μπλέκει» με το Ιερατείο της γενέτειράς του.



Το “Blackwater Park” (2001) είναι μία επανάσταση. Ένα αριστούργημα του progressive metal, με παραγωγό τον Steven Wilson (Porcupine Tree) που δίνει στο συγκρότημα παγκόσμια αναγνώριση και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο όχι μόνο για το συγκρότημα αλλά και για τη μουσική γενικότερα. Το “Deliverance” (2002) που ακολουθεί είναι το πιο σκληρό τους album και δημιουργήθηκε παράλληλα με το “Damnation” (2003) στο οποίο το συγκρότημα εξετάζει την μελωδική του πλευρά μέσα από ακουστικές ως επί το πλείστον συνθέσεις. Τα πολύ σπουδαία album συνεχίζονται και η δημοτικότητα τους καλπάζει πλέον με το "Ghost Reveries" (2005) και "Watershed" (2008) το οποίο θα ήταν και το τελευταίο, για πολλά χρόνια album τους που περιλαμβάνει death metal φωνητικά. Ενώ η πρώτη δεκαετία του αιώνα ήταν αυτή στην οποία οι Opeth πάντρεψαν με απαράμιλλο τρόπο το death metal με το progressive rock, για τα επόμενα 10 χρόνια θα δημιουργούσαν μία σειρά από δίσκους όπου το extreme metal θα έβγαινε από την εικόνα και το σχήμα θα έπλεε με μεγάλη επιτυχία στα νερά του prog όπως αυτό δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 70 και το αποκωδικοποίησε το υπέροχο μυαλό του Akerfeltd.



To “Heritage” (2011) ήταν ο δίσκος που ξεκίνησε τη νέα εποχή των Opeth και το “Pale Communion” (2014) συνέχισε σε αυτήν την κατεύθυνση με επιρροές από jazz και συμφωνική μουσική. Στο “Sorceress” (2016) η ένταση ανεβαίνει και στο σχήμα φαίνεται να εξερευνά τη σκοτεινή πλευρά του prog rock. Η ασταμάτητη αναζήτηση για δημιουργία συνεχίζεται με το εξαιρετικό “In Cauda Venenum” (2019) το οποίο έχει μία σπάνια εσωτερικότητα και σύμφωνα με τον δημιουργό η αυθεντική του μορφή είναι αυτή με τους στίχους στα Σουηδικά.





Με το πλέον πρόσφατο “Last Will And Testament” (2024) οι Opeth μπαίνουν για μία ακόμα φορά σε ένα νέο κεφάλαιο της καριέρας τους, σηματοδοτώντας την επιστροφή των death metal φωνητικών του Mikael Åkerfeldt μετά από το 2008 σε ένα καταπληκτικά βλοσυρό όσο και μελωδικό, concept album που αφηγείται την ανάγνωση της διαθήκης ενός πατριάρχη, αποκαλύπτοντας οικογενειακά μυστικά. Δικαίως ο δίσκος βρίσκεται ψηλά σε λίστες με τα καλύτερα albums του 2024. Μετά από τρεις δεκαετίες εντυπωσιακής καριέρας, οι Opeth έκαναν το πιο τολμηρό δημιουργικό τους άλμα. Το The Last Will & Testament είναι ένας progressive και δραματικός θρίαμβος, και μια ακόμη απόδειξη ότι το να περιμένεις το απρόβλεπτο είναι ο μόνος τρόπος να πας μπροστά, για τους οπαδούς των κορυφαίων Σουηδών. Ο δίσκος βρίθει μελοδράματος που στοιχειώνει ακόμα και τους πιο τολμηρούς, συγκλονιστικές αποκαλύψεις, και ίσως την πιο άγρια και απρόβλεπτη μουσική που έχει γράψει ποτέ ο συνθέτης και frontman του σχήματος, Mikael Åkerfeldt.



Μετά τη μεγάλη επιτυχία των Opeth to 2019, με το In Cauda Venenum, το The Last Will & Testament διαδραματίζεται στη σκοτεινή και κιτρινισμένη δεκαετία του 1920. Σαν κλασικό θρίλερ εποχής, αποκαλύπτει σιγά-σιγά τα μυστικά του, με τα τραγούδια να ρίχνουν διαδοχικά φως στις δηλωμένες μηχανορραφίες του εκλιπόντος (αλλά σίγουρα όχι ακίνδυνου) πρωταγωνιστή μας. Το συναισθηματικό χάος της ιστορίας ταιριάζει απόλυτα με το έντονο αλλά συνάμα κλειστοφοβικό soundtrack των Opeth, το οποίο ελίσσεται περίτεχνα προς ένα ανατριχιαστικό αλλά υπέροχο φινάλε. Κυρίαρχοι του δικού τους ιδιοσυγκρασιακού μουσικού πεδίου, οι Opeth βγάζουν το πιο μοναδικό ηχητικό αποτέλεσμα!



Υπερήφανοι υπέρμαχοι του progressive ιδεώδους, οι Opeth δεν επαναλαμβάνονται ποτέ μουσικά και το The Last Will & Testament είναι εξίσου αποκαλυπτικό και περιπετειώδες με τους 13 προκατόχους του. Αλλά ένα πράγμα είναι αναμφισβήτητο: Τα απαράμιλλα death metal growl φωνητικά του Mikael Akerfeldt έχουν επιστρέψει, για πρώτη φορά μετά το Watershed του 2008.



«Μ’ αρέσει να είμαι κατά κάποιο τρόπο εκτός μόδας», λέει ο Åkerfeldt. «Οπότε, σε ο,τι αφορά την επαναφορά των of death metal φωνητικών, ήθελα να γίνει όταν θα είχε σταματήσει να απασχολεί τον κόσμο… και υποθέτω ότι αυτή η στιγμή έφτασε! Ίσως είναι λίγο αναπάντεχο, αλλά κάναμε κάποιες επετειακές συναυλίες και παίξαμε πολλά παλιά μας τραγούδια και σκέφτηκα ότι η death metal φωνή μου ακουγόταν καλά. Υπήρξε επίσης μια μικρή παρότρυνση από τον νέο μας ντράμερ, τον Walt. Είναι death metal-ας. Ο Mendez (μπασίστας των Opeth) ήταν επίσης λίγο σαν γητευτής αλόγων, λέγοντας «Ίσως θα έπρεπε να κάνεις κάτι πιο βαρύ αυτή τη φορά...» Στο τέλος σκέφτηκα, ναι, ας το δοκιμάσουμε».



Το The Last Will & Testament σκοπεύει να αποτελέσει ορόσημο στην λαμπρή δισκογραφική ιστορία των Opeth. Ο πρώτος ολοκληρωμένος concept δίσκος του συγκροτήματος, περιλαμβάνει guest cameos από τον θρύλο των Jethro Tull, Ian Anderson και τον Joey Tempest, frontman των Σουηδών θρύλων της ροκ, Europe. Μόνο ένα από τα οκτώ τραγούδια του άλμπουμ έχει τίτλο: closing ballad A Story Never Told. Τα υπόλοιπα αναγράφονται απλώς ως αριθμημένα κεφάλαια σε αυτό το αργά εκτυλισσόμενο διήγημα της εξαπάτησης, των κατηγοριών και της προδοσίας. Αινιγματικό, αγωνιώδες και καθηλωτικό, το The Last Will & Testament είναι μια θυελλώδης, prog metal ιστορία που δεν μοιάζει με καμία άλλη.

Στο The Last Will & Testament, μαζί με την εδραιωμένη σύνθεση των Opeth, που αποτελείται από τον Mikael Åkerfeldt, τον κιθαρίστα Fredrik Åkesson, τον μπασίστα Martin Mendez και τον keyboard maestro Joakim Svalberg, κάνει το δισκογραφικό του ντεμπούτο ο νέος ντράμερ Waltteri Väyrynen, ο οποίος εντάχθηκε στο συγκρότημα το 2022.«Ήξερα ότι ο Walt ήταν σπουδαίος ντράμερ, αλλά δεν ήξερα πόσο πραγματικά καλός ήταν. Δεν είμαστε άσχετοι μουσικοί σε αυτό το συγκρότημα, μπορούμε να παίξουμε. Αλλά όπως αράζαμε στα Rockfield Studios, εκείνος απλά έγραψε αυτά τα εξωφρενικά, τεχνικά τραγούδια με μία λήψη. Τα ηχογραφούσαμε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο! [Γέλια] Είναι καταπληκτικός».«Είναι ένας ταραχώδης δίσκος για μένα», καταλήγει ο Åkerfeldt. «Είναι μια έκρηξη ιδεών, που το γουστάρω. Είναι λίγο πιο σύντομος και πιο γρήγορος. Αλλά σίγουρα δεν ήθελα να αναμασήσω τα παλιά. Το μόνο που έχει επιστρέψει είναι κάποιες από αυτά τα death metal φωνητικά, αλλά η διάθεση εξακολουθεί να είναι πολύ πιο progressive. Με το χαρακτηριστικό ύφος των Opeth, δεν είναι ένας δίσκος που αφουγκράζεσαι με τη μία και που ή τον αγαπάς ή τον μισείς με μία ακρόαση. Χρειάζεται χρόνος, και αν αφιερώσεις αυτόν τον χρόνο, μπορεί να σου αρέσει... ή να το μισήσεις! Αισθάνεσαι σαν να γράφτηκε παρορμητικά. Το οποίο και συνέβη, κατά κάποιο τρόπο! Ακούω πράγματα σε αυτό το άλμπουμ και σκέφτομαι, πως στο διάολο προέκυψε αυτο;»Στην Αθήνα, στις 25 Ιουνίου, στο Δημοτικό θέατρο Λυκαβηττού και στη Θεσσαλονίκη στις 26 Ιουνίου, στο Terra Republic, το Rockwave Festival γιορτάζει τα 30 του χρόνια με ένα τους πολυαγαπημένους μας Opeth να παρουσιάζουν live τον νέο τους concept δίσκο «The Last Will & Testament» και όχι μόνο... Δύο εμφανίσεις έντονες, ανατρεπτικές και γεμάτες συναίσθημα.XLALALA PROUDLY PRESENTSROCKWAVE FESTIVAL 30 YEARS ANNIVERSARY EDITION

OPETH

25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, ΑΘΗΝΑ

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025 - TERRA REPUBLIC, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ



25.06.25 Λυκαβηττός

Γεν. Είσοδος 49.50€

Ηλεκτρονικά: more.com

Metal Era Εμμανουήλ Μπενάκη 22, Αθήνα

Monsterville Αγίας Ειρήνης 13, Αθήνα

Music Corner Πανεπιστημίου 56, Αθήνα

26.06.25 Terra Republic

Γεν. Είσοδος 49.50€

Γεν. Είσοδος με θέση VIP parking 60€*- μόνο ONLINE στην ιστοσελίδα της more

*Πρέπει να προσθέσετε το voucher “parking” στο check out. Διαφορετικά δεν κατοχυρώνεται η θέση parking.

Ηλεκτρονικά: more.com

Ticket House Πανεπιστημίου 42, Αθήνα

Metal Era Εμμανουήλ Μπενάκη 22, Αθήνα

Monsterville Αγίας Ειρήνης 13, Αθήνα

Music Corner Πανεπιστημίου 56, Αθήνα

NEPHILIM Πατριάρχου Ιωακείμ 17, Θεσσαλονίκη

ALONE music store Γ Θεοχάρη 2, Θεσσαλονίκη

ΔΙΩΡΟΦΟΝ café-bar Κερασούντος 81, Καλαμαριά