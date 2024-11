Ο Christian Löffler το Δεκέμβριο στη σκηνή του Arch Club

Kim Deal - Nobody Loves You More

Η POSTBLOO και η TMR ENTERTAINMENT παρουσιάζουν έναν από τους πιο καινοτόμους καλλιτέχνες της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής: τον εμβληματικό Γερμανό παραγωγό και συνθέτη Christian Löffler, ο οποίος θα βρεθεί στην σκηνή του Arch Club, το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου για ένα καθηλωτικό live performance.

O Christian Löffler επιστρέφει στην Αθήνα για μια από τις φημισμένες ζωντανές εμφανίσεις του, στις οποίες καταφέρνει να συνδέεται έντονα με το κοινό, δημιουργώντας ένα μοναδικό μείγμα ambient, techno και house στοιχείων.

More acts to be announced soon.

Pre-sale: https://www.more.com/music/christian-loffler-de-live-in-athens-7-12-arch-club/



"A Life": Ο Νέος Ήχος του Christian Löffler.

Το live performance του Γερμανού παραγωγού θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του για την κυκλοφορία του πρωτοποριακού άλμπουμ "A Life", με το οποίο απέδειξε ξανά την εκπληκτική του ικανότητα να διευρύνει τα όρια της ηλεκτρονικής μουσικής, θυμίζοντας ταυτόχρονα στους ακροατές την ανθρώπινη υπόσταση της μουσικής.

Όπως αναφέρει και ο ίδιος ο Löffler: "Με το νέο άλμπουμ, ήθελα να απελευθερωθώ εντελώς από όλες τις πιθανές δομές ή κανόνες. Επέστρεψα στις ρίζες μου και στις εφηβικές μου στιγμές, όταν η δημιουργία της μουσικής είχε να κάνει με τη διασκέδαση και τίποτα περισσότερο"

Christian Löffler: Μια εμβληματική μορφή της ηλεκτρονικής μουσικής.

Η τέχνη του Christian Löffler είναι βαθιά εμπνευσμένη από το περιβάλλον του. Ζει και εργάζεται ως ζωγράφος και ως μουσικός, στην απομακρυσμένη Χερσόνησο του Darss στη βορειοανατολική Γερμανία και το ατελιέ του βρίσκεται σε μια ξύλινη καλύβα περιτριγυρισμένη από άγρια φύση με θέα τη Βαλτική Θάλασσα.

Το 2012 o Christian Löffler μας συστήθηκε με το άλμπουμ A Forest, ενώ το 2017 κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του, Mare, το οποίο βασίστηκε σε ηχογραφήσεις από το ατελιέ του και αποτύπωσε την αίσθηση του περιβάλλοντος στο οποίο ζούσε.

Το 2019, ο Christian Löffler μας παρουσίασε το Graal (Prologue), ένα άλμπουμ που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια των περιοδειών του. Οι έξι μινιμαλιστικές και συνθέσεις του Graal αντικατοπτρίζουν την επιστροφή του στις βασικές μουσικές του αρχές.

To 2020 ακολούθησε το άλμπουμ Lys, το οποίο δημιουργήθηκε στο στούντιο του Christian Löffler και συνοδεύτηκε από μια σειρά από χειρόγραφες μονοχρωματικές σκίτσες του καλλιτέχνη.

Την ίδια χρονιά σε συνεργασία με τη Deutsche Grammophon, ο Löffler κυκλοφόρησε το Parallels, αναμορφώνοντας κομμάτια του Beethoven και άλλων Γερμανών συνθετών κλασικής μουσικής. Το Parallels προσκαλεί μια νέα γενιά να ανακαλύψει την πλούσια κληρονομιά της κλασικής μουσικής.