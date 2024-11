Οι Inspiral Carpets έρχονται στο Gagarin!

Autow Nite Superstore – Running Towards The End of the Light

“This Is How It Feels”, “Saturn 5”, “Dragging Me Down”, “Bitches Brew”, “Two Worlds Collide”, “Caravan”, “She Comes In The Fall”, “I Want You”. Οι Inspiral Carpets μας έχουν προσφέρει τραγούδια εμβληματικά της εποχής που η μουσική της Μεγάλης Βρετανίας κυρίευε τον πλανήτη χάρη στην περίφημη “σκηνή του Madchester“.

Τα 13 top40 singles τους δείχνουν ότι οι Inspiral Carpets έγραψαν ιστορία στα 80ς και 90ς και αγαπήθηκαν πολύ, κάτι που αποδεικνύεται και από τη συνεχιζόμενη δημοφιλία τους και τις sold out περιοδείες τους.

Σήμερα, οι Inspiral Carpets συνεχίζουν ως Clint Boon, Martyn Walsh, Stephen Holt, Graham Lambert και Kev Clark. Στη συναυλια τους στο Gagarin θα παίξουν όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους και υλικό από ολόκληρη τη δισκογραφία τους.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

26 ευρώ (early bird), 28 ευρώ

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από τα www.more.com, Public και το υπόλοιπο δίκτυο του More.

Οι πωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.

Πληροφορίες: www.detoxevents.gr