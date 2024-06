H Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συμπράττει με τους SepticFlesh στην πρώτη death metal συναυλία στην ιστορία του Ηρωδείου

Taylor Swift - The Tortured Poets Department - The Anthology

Share this

Το 8ο Classic Rock παρουσιάζει στο Ηρώδειο ένα crossover project όπου οι ροκ και μέταλ ήχοι των SEPTICFLESH συναντούν τον συμφωνικό ήχο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου.

Το Πειραϊκό Φωνητικό Σύνολο LIBRO CORO συμπληρώνει το μοναδικό θέαμα.

Το symphonic/metal live των SEPTICFLESH παρουσιάστηκε για μια μοναδική φορά το 2019, στο "Μetropolitan Theater of Mexico city" με την Συμφωνική Ορχήστρα του Μεξικό, με 140 μουσικούς και 40μελή χορωδία. Πρόκειται για μια κορυφαία sold out συναυλία την οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 3500 θεατές.

Ήρθε επιτέλους η ώρα να ζήσουμε και στην Ελλάδα την μοναδική αυτή μουσική εμπειρία στο πιο εμβληματικό μέρος του κόσμου, το Ηρώδειο, κάτω από την Ακρόπολη και τον έναστρο Αττικό ουρανό.

Και η εμπειρία απογειώνεται με τον δυνατό συμφωνικό ήχο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και 60 μουσικούς επί σκηνής υπό την διεύθυνση του διεθνούς φήμης Ολλανδού μαέστρου Koen Schoots.

Ήδη με την πρώτη ανακοίνωση της συναυλίας στα σοσιαλ του συγκροτήματος, οι απανταχού θαυμαστές τους πήραν φωτιά, σπεύδοντας να αγοράσουν τα μαγικά χαρτάκια που θα τους επιτρέψουν να είναι παρόντες σε αυτό το ξεχωριστό γεγονός.

Τα live shows των SEPTICFLESH αποτελούν ένα μοναδικό αισθητικό θέαμα. Όραμα τους είναι να παρουσιάζουν ένα, ακουστικά και οπτικά, άρτιο αποτέλεσμα, με έμφαση στην θεατρικότητα, προσπαθώντας πάντα να συμπεριλαμβάνουν στοιχεία στους στίχους και την εικόνα από τον Ελληνικό πολιτισμό.

9 άλμπουμ, αναρίθμητες συναυλίες και συνεχόμενες παγκόσμιες περιοδείες, συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ, 24 χρόνια καριέρας στην παγκόσμια rock/metal μουσική σκηνή.

Από την Ιαπωνία, το Μεξικό, την Νότιο Αμερική, μέχρι κάθε γωνιά της Ευρώπης, οι Septicflesh περιοδεύουν εδώ και δύο δεκαετίες χτίζοντας μια λαμπρή διεθνή καριέρα.

Το κοινό του γκρουπ είναι μεγάλο και εκτείνεται σε πολλά σημεία του παγκόσμιου χάρτη.

Δισκογραφικά, το συγκρότημα συνεργάζεται με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο του rock/metal, την Nuclear Blast Records (με έδρα την Γερμανία), ενώ η τελευταία δισκογραφική δουλειά τους «Modern Primitive», έλαβε πολύ θερμή ανταπόκριση.

Η διεθνής μουσική αναγνώριση του συγκροτήματος είναι αναμφισβήτητη. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το 2021, οι παρτιτούρες από 4 συνθέσεις του συγκροτήματος, επιλέχθηκαν από το διεθνούς κύρους, Berklee College of Music και περιλαμβάνονται έκτοτε στην μουσική του βιβλιοθήκη, για μελέτη από τους φοιτητές του.

Την εκτέλεση και διοργάνωση παραγωγής του Classic Rock 8 θα αναλάβει όπως κάθε χρόνο η καταξιωμένη εταιρεία Robin 4 Arts.

Βιογραφικό

Οι SEPTICFLESH σχηματίστηκαν στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του '90, από τον Σπυρίδωνα Αντωνίου στα φωνητικά/μπάσο, τον Χρήστο Αντωνίου στην κιθάρα και τον Σωτήριο Βαγενά στην κιθάρα/καθαρά φωνητικά. Από το πρώτο τους ήδη άλμπουμ "Mystic Places of Dawn", πειραματίστηκαν με στοιχεία τύπου soundtrack μέσω του εννιάλεπτου instrumental «Mythos». Παράλληλα, σημαντικό μέρος των στίχων είχε ως βάση την μυθολογία αρχαίων πολιτισμών, με έμφαση στην Ελλάδα. Αυτό φάνηκε εντονότερα στο επόμενο άλμπουμ που ακολούθησε, με τον Ελληνικό τίτλο "EΣΟΠΤΡΟΝ" το οποίο είχε πιο φιλοσοφικό προσανατολισμό. Το Ελληνικό πολιτισμικό στοιχείο, προωθείται σε όλη την μουσική τους διαδρομή, με τραγούδια όπως «Morpheus the Dreamlord», «Narcissus», «Tartarus», «Prometheus», «Martyr» (το οποίο αναφέρεται στην πρωτοπόρο μαθηματικό και φιλόσοφο Υπατία) κ.α.

Μουσικά, το συγκρότημα πέρα από το δομικό μέταλ χαρακτήρα του, πάντα φλέρταρε με την συμφωνική μουσική, την οποία ενσωμάτωνε όλο και περισσότερο με την πάροδο του χρόνου. Στα πρώτα του βήματα, συνεργάστηκε με την Ναταλία Ρασούλη (κόρη του αείμνηστου στιχουργού Μανώλη Ρασούλη), προσθέτοντας στις συνθέσεις γυναικεία οπερετικά φωνητικά. Πλέον, και επί 7 συνεχείς κυκλοφορίες, διατηρεί σταθερή συνεργασία με την Filmharmonic Orchestra of Prague. Σημειώνεται, ότι ο Χρήστος Αντωνίου έχει Bachelor στην μουσική σύνθεση από το London College of Music και Master στην σύνθεση και ενορχήστρωση, ενώ μεταξύ των καθηγητών του ήταν και ο Adam Gorb, επικεφαλής του τμήματος σύνθεσης στο Royal Northern College of Music.

Ο Σπυρίδων Αντωνίου εκτός από την σύνθεση Μουσικής, τέλειωσε με Άριστα την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στο Α’ Εργαστήριο Ζωγραφικής με καθηγητές τους Δημήτρη Μυταρά, Ζαχαρία Αρβανίτη και Άγγελο Αντωνόπουλο. Αργότερα ασχολήθηκε και με την Φωτογραφία στο τμήμα του καθηγητή Μανώλη Μπαμπούση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου

( χάρτης )

Classic Rock 8

H Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό την διεύθυνση του Koen Schoots

συμπράττει με τους

SEPTICFLESH

το ελληνικό ροκ μουσικό συγκρότημα με την μεγάλη διεθνή καριέρα

Συμμετέχει το

Πειραϊκό Φωνητικό Σύνολο LIBRO CORO

Η ΠΡΟΠΏΛΗΣΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ

https://www.ticketservices.gr/event/classic-rock/?lang=el

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2024

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

- TICKET SERVICES

Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα

Τηλεφωνικά: 2107234567

Online: www.ticketservices.gr

Τηλεφωνικές και οι online αγορές με χρέωση υπηρεσίας 5%