Στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών Microcosmos του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) πραγματοποιείται φέτος ένα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι, που κινείται πέρα από ταμπέλες και είδη, με πρωταγωνιστές μουσικούς που σε όλη την πορεία τους εξερευνούν τις απεριόριστες δυνατότητες του ήχου.

Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου στις 21.00 ο Φάρος του ΚΠΙΣΝ υποδέχεται τον Oded Tzùr και το κουαρτέτο του που μετασχηματίζουν τα μυστικά της ινδικής μουσικής παράδοσης σε spiritual τζαζ, σε μία συναυλία που υλοποιείται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Ο Oded Tzúr είναι ένας από τους πιο ξεχωριστούς σαξοφωνίστες στη διεθνή σκηνή της τζαζ. Με έδρα τη Νέα Υόρκη και με σημαντικά άλμπουμ στη σύγχρονη δισκογραφία, συγκρίνεται εύλογα με «ιερά τέρατα» του παρελθόντος όπως ο Sonny Rollins και ο John Coltrane. Τον περιγράφουν ως έναν «συναρπαστικό νέο Κολοσσό του σαξοφώνου» - όπως αποκαλούσαν τον Rollins πίσω στα 50s – ή του δίνουν μια περίοπτη θέση στην αισθητική τάση της σύγχρονης spiritual τζαζ, σχεδόν ανάλογη με αυτή που είχε ο Coltrane στα 60s.

Είναι γεγονός ότι ο Oded Tzúr είναι καινοτόμος. Παράλληλα με την τζαζ, έχει μελετήσει την κλασική ινδική μουσική έχοντας δάσκαλο τον Hariprasad Chaurasia, γκραν μετρ του φλάουτου bansuri, με αποτέλεσμα να μην έχει απλώς εμβαθύνει στα μυστικά και στις λεπτομέρειες της μεγάλης αυτής μουσικής παράδοσης, αλλά και να έχει αναπτύξει και μια ιδιαίτερη τεχνική: αποδίδει με το σαξόφωνο τα μικροδιαστήματα και τους μικροτόνους της ινδικής μουσικής, δίνοντας έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα στον ήχο του σαξοφώνου του. Υπάρχουν φορές που ο ήχος του δεν θυμίζει καν σαξόφωνο, ενώ δεν θα τον ακούσουμε συχνά να παίζει «κλισέ φράσεις» που συνηθίζουν οι σαξοφωνίστες της τζαζ.

Επιπλέον, η προσέγγιση του Oded Tzúr, παρά τις καινοτόμες προσθήκες που εμπεριέχει, δεν απομακρύνεται ποτέ από τη μελωδία και τη δομημένη αφήγηση – μάλιστα ο ίδιος δίνει μεγάλη σημασία στο storytelling, κάτι που γίνεται εμφανές και στην αντίστοιχη ποιότητα των συνθέσεών του. Αυτή η μελωδική αφήγηση που τον χαρακτηρίζει και οι έντονες ινδικές επιδράσεις που ανιχνεύονται σ' αυτήν, του δίνουν την ιδιότητα του “πρωταγωνιστή” της spiritual τζαζ για την οποία είναι ήδη διάσημος.

Με τέσσερις σπουδαίους δίσκους στο ενεργητικό του (Like a Great River και Translator's Notes στην Εnja Records και Here Be Dragons και Isabela στην ECM) ο Oded Tzúr μας φέρνει τη σπουδαία και απολαυστική μουσική του, μη διστάζοντας να εντάξει σ' αυτήν και σύγχρονα στάνταρντς, όπως το “Can't Help Falling in Love With You” του Elvis Presley, μαζί με τους εξαιρετικούς συνεργάτες του Nital Herskovits (πιάνο), Πέτρο Κλαμπάνη (κοντραμπάσο) και Jonathan Blake (ντραμς).

INFO

Microcosmos: Oded Tzúr Quartet

Κυριακή 22/10, 21.00, Φάρος ΚΠΙΣΝ

Εισιτήρια: Γενική είσοδος 15€, μειωμένο 10€

Προπώληση:

Ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της Ticket Services

Τηλεφωνικά στο 210 7234567 (Ticket Services)

Στο εκδοτήριο της Ticket Services (Πανεπιστημίου 39, Αθήνα)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ snfcc.org/OdedTzur