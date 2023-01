Στο Rockwave Festival 2023 πρόκειται να δούμε τον Mika, την ημέρα εμφάνισης του Robbie Williams μαζί με τους James Bay και Jonathan Jeremiah. Παιχνιδιάρικη διάθεση, χορευτικά beats και βροχή από χρώματα χαρακτηρίζουν τον κόσμο του MIKA. Σε αυτόν οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η εξέλιξη της ευρωπαϊκής pop στα late ‘00s και γι αυτό θεωρείται ως ένα παγκοσμίου φήμης ποπ είδωλο.

Γεννήθηκε στη Βηρυτό, μετακόμισε με την οικογένειά του στο Παρίσι και τελικά εγκαταστάθηκαν στο Λονδίνο όπου και ξεκίνησε μαθήματα όπερας και πιάνο στα 8 του. Οι εξωπραγματικές φωνητικές δυνατότητές του έγιναν γρήγορα αντιληπτές και ο MIKA μέσα σε ελάχιστα χρόνια έγινε ένας μικρός βιρτουόζος πιανίστας και συνθέτης.

Με το mega-hit «Grace Kelly», που θα βρείτε στο ντεμπούτο του «Life In Cartoon Motion», πέτυχε πάνω από 10 εκατομμύρια πωλήσεις και κέρδισε χρυσούς και πλατινένιους δίσκους σε 32 χώρες παγκοσμίως. Βρέθηκε υποψήφιος για Grammy, κέρδισε Brit Award και έχει κυκλοφορήσει τρία επίσης πλατινένια σε πωλήσεις άλμπουμ: το «The Boy Who Knew Too Much», «The Origin of Love» και το «No Place In Heaven».

Η διαρκής αναζήτηση της καταγωγής του πραγματικού του ονόματος, «Michael Penniman Holbrook Junior», οδήγησε τον ΜΙΚΑ στην κυκλοφορία του πέμπτου του άλμπουμ «My Name Is Michael Holbrook». Ένα άλμπουμ το οποίο αποτέλεσε πρόκληση στην προσπάθειά του να ανακαλύψει την ταυτότητά του πριν την επιτυχία. Και αυτό του προσέφερε μια βαθύτατη αίσθηση ικανοποίησης και απελευθέρωσης παράλληλα.

