Οι God Is An Astronaut θα βρεθούν στην Αθήνα για μια best-of συναυλία εμφάνιση την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου στο Gagarin, στα πλαίσια της "20th Anniversary Tour" τους.

Αυτή θα είναι η πρώτη συναυλία τους στην Αθήνα έπειτα από 5 χρόνια, ένα χρονικό διάστημα πολύ μεγάλο για το πολυπληθές εγχώριο κοινό τους που σε κάθε προηγούμενη εμφάνισή τους έχει γεμίσει το εκάστοτε venue.

Το 2022 βρίσκει τους God Is An Astronaut να έχουν συμπληρώσει δύο δεκαετίες πορείας. Στο μακρύ ταξίδι τους και μέσα από τα 10 άλμπουμς τους και τις πολλές περιοδείες τους, έχουν γίνει συνώνυμο του post-rock και έχουν καθιερωθεί ως μια από τις κορυφές του συγκεκριμένου ιδιώματος.

Σίγουρα η πιο δεμένη post-rock μπάντα εκεί έξω, οι God Is An Astronaut ξεχωρίζουν γιατί δεν εμμένουν τόσο στο σήμα κατατεθέν της σκηνής (την διαρκή εναλλαγή ανάμεσα στην ησυχία και την ένταση). Αντίθετα, ο δικός τους τρόπος είναι η διαρκής και ολοένα διαφοροποιούμενη κίνηση της μελωδίας (βλ. Tangerine Dream), έχοντας πάντα όμως ως βάση τον ρομαντισμό και το συναίσθημα, ενώ την ίδια στιγμή οι κιθάρες και τα συνθεσάιζερς τους δημιουργούν αυτόν τον περίφημο, μεγαλειώδη “τοίχο” τους.

20 χρόνια μετά το ντεμπούτο τους “The End Of The Beginning”, οι God Is An Astronaut παραμένουν μια μεγάλη μπάντα που συνεχίζει να χάρασσει νεους δρόμους στην instrumental μουσική. Στη συναυλία τους στην Αθήνα θα μας παρουσιάσουν υλικό από ολόκληρη της πορεία τους, σε ένα ονειρεμένο best-of show.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

27 ευρώ (early bird), 29 ευρώ, 32 ευρώ

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από τα www.viva.gr, Public, MediaMarkt και το υπολοιπο δικτυο της Viva.

Οι μεταπωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.

Πληροφορίες: www.detoxevents.gr