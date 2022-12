St. Vincent, The Mars Volta, The Roots, Thundercat και πολλοί ακόμη θα τους συνοδεύσουν σε συναυλίες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη

Μια μεγάλη tour σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη ανακοίνωσαν οι Red Hot Chili Peppers για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2023, με εμβληματικούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα στο πλευρό τους. The Strokes, Iggy Pop, St. Vincent, The Mars Volta, The Roots, Thundercat και πολλοί ακόμη θα συνοδεύσουν το αγαπημένο συγκρότημα, το οποίο και θα περιοδεύσει για να προωθήσει τους δύο δίσκους που κυκλοφόρησε το 2022, τους Unlimited Love και Return Of The Dream Canteen.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Μάρτιο από το Vancouver του Καναδά και τα εισιτήρια αυτής θα γίνουν διαθέσιμα από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου.

Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες της.

RED HOT CHILI PEPPERS 2023 TOUR DATES:

Μάρτιος 2023

29 – Vancouver, BC, BC Place *~

Απρίλιος 2023

1 – Las Vegas, NV, Allegiant Stadium #~

6 – Fargo, ND, FARGODOME ^~

8 – Minneapolis, MN, US Bank Stadium ^~

14 – Syracuse, NY, JMA Wireless Dome ^~

Μάιος 2023

12 – San Diego, CA, Snap Dragon Stadium >+

14 – Phoenix, AZ, State Farm Stadium ^+

17 – San Antonio, TX, Alamodome ^+

19 – Gulf Shores, AL, Hangout Music Festival =

25 – Houston, TX – Minute Maid Park ^+

Ιούνιος 2023

18 – Landgraaf, Pinkpop =

21 – Warsaw, PGE Narodowy <

24 – Odense, Tinderbox =

26 – Mannheim, Maimarktgelände <

30 – Leuven, Rock Wercther =

Ιούλιος 2023

2 – Milan, I-Days =

6 – Lisbon, NOS Alive =

8 – Madrid, Mad Cool =

11 – Lyon, Groupama Stadium <~

14 – Vienna, Ernst-Happel Stadion <~

17 – Carhaix, Les Vieilles Charrues =

21 – London, Tottenham Hotspur Stadium %~

23 – Glasgow, Hampden Park %~