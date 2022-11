Ανακοινώθηκε το line-up για το Primavera Sound Festival 2023, το οποίο για πρώτη φορά θα διεξαχθεί ως mirrored festival σε Βαρκελώνη και Μαδρίτη. Blur, Depeche Mode, Kendrick Lamar και Rosalía είναι οι μεγάλοι headliners της φετινής διοργάνωσης, στην οποία θα δούμε και ονόματα όπως οι Halsey, FKA twigs, Unwound, St. Vincent, The Moldy Peaches, Calvin Harris και Le Tigre.

Οι Pet Shop Boys αναμένεται επίσης να εμφανιστούν στο φεστιβάλ στο free day της Τετάρτης.

Το Primavera Sound Festival 2023 θα διεξαχθεί στο Parc del Fòrum της Βαρκελώνης από την 1η μέχρι και τις 3 Ιουνίου, για να συνεχίσει το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Ciudad del Rock της Μαδρίτης από τις 8 μέχρι και τις 10 Ιουνίου.

Σε κάθε πόλη αναμένεται να εμφανιστούν τουλάχιστον 200 καλλιτέχνες και συγκροτήματα, όπως πάντα άλλωστε, με ένα κοινό σε γενικές γραμμές line-up με ελάχιστες μικρές εξαιρέσεις.

Άλλα acts που θα βρεθούν στις σκηνές του Primavera Sound είναι οι Turnstile, Arlo Parks, Måneskin, PinkPantheress, Christine And The Queens, Fred again.., Caroline Polachek, The Voidz, Japanese Breakfast και πολλοί ακόμη.

Τα εισιτήρια για το Primavera Sound Barcelona 2023 και Primavera Sound Madrid 2023 θα ξεκινήσουν να πωλούνται από την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου.

Δείτε το promotional video του φεστιβάλ: