Μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Desmond Child σε μια ζωντανή συναυλία με σκοπό την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, στις 27 Ιουνίου 2022, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Μέρος των εσόδων της συναυλίας θα δοθεί στο Μουσείου της Ακρόπολης.

Ο βραβευμένος με Grammy Αμερικανός συνθέτης και παραγωγός Desmond Child, που αριθμεί πάνω από 80 επιτυχίες στην κατηγορία Top 40 του αμερικανικού Billboard, όπως τα:

Livin’ On A Prayer • You Give Love A Bad Name • Bad Medicine

I Was Made For Lovin' You • Dude Looks Like A Lady

If You Were A Woman • I Hate Myself for Loving You • Poison

How Can We Be Lovers • Livin’ La Vida Loca • The Cup Of Life

Living In A World Without You • Jezebel • Kings and Queens

σε μια παγκοσμίως μοναδική συναυλία – αφιέρωμα στον ελληνικό πολιτισμό:

DESMOND CHILD ROCKS THE PARTHENON

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Στη συναυλία, που θα πραγματοποιηθεί με τη συνοδεία κλασικής ορχήστρας εγχόρδων, από μέλη της Athens Philharmonia Pop Orchestra, ροκ μπάντας, και της παιδικής χορωδίας του Σπύρου Λάμπρου και φυσικά, τον ίδιο τον Desmond Child επί σκηνής, θα συμμετέχουν σπουδαία και αγαπημένα ονόματα του διεθνούς μουσικού στερεώματος:

Alice Cooper • Bonnie Tyler • Rita Wilson • Σάκης Ρουβάς • The Rasmus • Lena Hall

Γιώργος Λεμπέσης • Kip Winger • Chris Willis • Tabitha Fair • Justin Benlolo και Andreas Carlsson!

Ο Desmond Child στέλνει το μήνυμα του προς το κοινό για τη συναυλία DESMOND CHILD ROCKS THE PARTHENON.

«Γειά σας! Είμαι ο Desmond Child και είμαι τόσο ενθουσιασμένος που έρχομαι με το show μου, DESMOND CHILD ROCKS THE PARTHENON στην Αθήνα, τη Δευτέρα 27 Ιουνίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Θα είναι μια μαγευτική βραδιά γεμάτη με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας μου. Ζωντανά στη σκηνή θα βρεθούν οι: Alice Cooper, Bonnie Tyler, Rita Wilson, Sakis Rouvas, The Rasmus, Lena Hall, Kip Winger, George Lembesis, Chris Willis, Tabitha Fair, Justin Benlolo, Andreas Karlsson κι εγώ! Ο Desmond Child! Θα είναι μία και μοναδική, ανεπανάληπτη συναυλία ζωής όπου η ροκ μουσική θα συναντήσει μια κλασική ορχήστρα στο λίκνο του πολιτισμού και της κουλτούρας, παρουσιάζοντας τις πιο θρυλικές συνεργασίες μου: Livin' On A Prayer, You Give Love A Bad Name, I Hate Myself For Loving You, Dude Looks Like A Lady, Poison, Kings & Queens, Beautiful Now, I Was Made For Lovin' You, Livin' La Vida Loca! Αυτή η ξεχωριστή συναυλία πραγματοποιείται για την υποστήριξη της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, για να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη και να συγκεντρώσει κεφάλαια υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στο σπίτι τους. Έρχομαι στην Ελλάδα με την οικογένειά μου εδώ και δεκαετίες και αγαπώ αυτή τη χώρα με όλη μου την καρδιά! Τη νιώθω πραγματικά σαν δεύτερο σπίτι μου. Ελάτε μαζί μας το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουνίου στο επιβλητικό Ωδείο Ηρώδου Αττικού για τη συναυλία DESMOND CHILD ROCKS THE PARTHENON.»

Ο Desmond Child – κατά καιρούς - έχει συνεργαστεί με θρυλικούς καλλιτέχνες, όπως οι Alice Cooper, Aerosmith, Bon Jovi, Bonnie Tyler, Cher, KISS, Scorpions, Ricky Martin, Barbra Streisand, Michael Bolton, Joan Jett, Katy Perry, Kelly Clarkson, Garth Brooks, Cyndi Lauper, Christina Aguilera, Ava Max και Zedd.

Εδώ και έξι δεκαετίες, η μουσική του έχει σημειώσει πάνω από 500 εκατομμύρια σε πωλήσεις δίσκων και δισεκατομμύρια streams και YouTube views σε όλο τον κόσμο.

Ο Desmond Child εντάχθηκε στον θεσμό Songwriters Hall of Fame και συμμετέχει στο Διοικητικό του Συμβούλιο, καθώς και στο Συμβούλιο της Αμερικανικής Εταιρείας Συνθετών, Συγγραφέων και Εκδοτών, ASCAP. Μαζί με τον τραγουδοποιό και παραγωγό Rudy Pérez, ίδρυσαν τον θεσμό Latin Songwriters Hall Of Fame / LA MUSA AWARDS και φέτος γιορτάζουν δέκα χρόνια από την ίδρυσή του. Πρόσφατα, το «Livin’ La Vida Loca» συμπεριλήφθηκε επισήμως στο Εθνικό Μητρώο Ηχογραφήσεων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου για την πολιτιστική σημασία του στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο.