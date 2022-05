Ο Nick Waterhouse, o «σωτήρας» της soul, της rhythm & blues και του rock 'n' roll ανταποδίδει την αγάπη του ελληνικού κοινού προς το πρόσωπο του προσθέτοντας μια special εμφάνιση στις 27 Μαΐου στο Piraeus Club Academy (Lou Lou is Present), στο κέντρο της Αθήνας!

O Nick Waterhouse έχει ετοιμάσει για εμάς ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι στα '50s & '60s, εκεί που ξεκίνησαν όλα με την δική του όμως απαράμιλλη μοναδική προσέγγιση.

Ο Nick Waterhouse δημιουργεί κάτι πραγματικά καινούργιο εμπνεόμενος από τις πηγές της μουσικής, που τις γνωρίζει σε βάθος. Ξέρει πού θέλει να πάει και τι να κάνει. Θέλει να χτίσει ατμοσφαιρικά μουσικά τοπία γεμάτα μπλουζ, τζαζ, R&B και rock 'n' roll ρυθμούς.

Ακριβώς γι' αυτό, οι συναυλίες του Nick Waterhouse αποτελούν μια εμπειρία γεμάτη vintage αισθητική, ρυθμούς rhythm and blues, μελωδίες που «διακτινίζουν» το κοινό στις εποχές των '50s και των '60s. Με τη μουσική του, δημιουργεί ένα ξέφρενο rock 'n' roll party.

Ο Nick Waterhouse μεγάλωσε και πέρασε τις δύο πρώτες δεκαετίες της ζωής του σε μια παραθαλάσσια πόλη στη Νότια Καλιφόρνια κοντά στο Long Beach. Ένα σκηνικό γαλήνης και ηρεμίας: ο ωκεανός απλώνεται για ατελείωτα μίλια προς Βορρά και Νότο, οι κήποι καταπράσινοι και περιποιημένοι, τα σπίτια διώροφα, οι αυτοκινητόδρομοι ξετυλίγονται ατέρμονα, οι fast food αλυσίδες και τα mega εμπορικά κέντρα δεσπόζουν στο επίπεδο και αχανές τοπίο. Το σπίτι του όμως ήταν γεμάτο μουσικές.

Ο Nick Waterhouse λατρεύει το groove των αρχών της δεκαετίας του '60 στη μουσική της Νέας Ορλεάνης, το αμερικάνικο garage rock, την surf soul, τα διαμαντάκια της ποπ που κατέκλυζαν τα ερτζιανά από τα μικροσκοπικά τρανζιστοράκια της εποχής.

Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, το τραγούδι που τον έκανε να θέλει να γίνει μουσικός ήταν το «Here comes the night» των Them. «Το άκουγα σχεδόν καθημερινά τα πρώτα 15 χρόνια της ζωής μου στο αυτοκίνητο της μητέρας μου. Είχε ένα CD με τα «Greatest Hits» του Van Morrison και αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι. Με μάγεψε από την αρχή. Είχε αυτή την ενέργεια, την ατμόσφαιρα και το βάθος που νομίζω ότι με ακολουθεί όλη μου τη ζωή.»

Τα άλμπουμ του Nick Waterhouse ανασύρουν μνήμες ενώ διακρίνονται από την τελειομανία και τη διορατικότητα, στοιχεία που τα βρίσκουμε σε όλα τα στάδια της παραγωγής, από το στούντιο έως το εικαστικό κομμάτι.

Όλα, σκόπιμα σχεδιασμένα και στοχευμένα, αναβλύζουν δύναμη και συναίσθημα.

Ο Nick Waterhouse αλλάζει και εξελίσσεται σε κάθε του βήμα μένοντας όμως πιστός στον δικό του, «Waterhouse ήχο», που πηγάζει όχι μόνο από τον ίδιο τον άνθρωπο και την κοσμοθεωρία του αλλά και από τη μέθοδο που χρησιμοποιεί. Ηχογραφεί τα πάντα σε μαγνητική ταινία, με αναλογικά μηχανήματα, σε ένα στούντιο γεμάτο μουσικούς που παίζουν ζωντανά, σε μονοφωνικές εγγραφές, όσο και όταν είναι δυνατόν.

Τα άλμπουμ του Waterhouse - "Time's All Gone" το 2012, "Holly" το 2014, "Never Twice" το 2016, "Nick Waterhouse" το 2019 – αναδεικνύουν τη δύναμη του συναισθήματος. Πηγάζουν από μουσικές και ατμόσφαιρες του παρελθόντος, αλλά αναβρύζουν φρεσκάδα και ζωντάνια.

Ένας πλούσιος και πολύχρωμος κόσμος γεμάτος λυρισμό, έρωτα και ευφορία αναδύεται από τα τραγούδια του. Ρυθμός, ρετρό αλλά όχι παλιός, γλυκιά νωχέλεια, χαρμολύπη και αισιοδοξία. Ο Nick Waterhouse λειτουργεί σαν μουσικός μετασχηματιστής, αλλάζει τη μουσική, την ανανεώνει και τη «σώζει».

Μέσα από αυτά τα στοιχεία, ο Waterhouse απέκτησε το δικό του αφοσιωμένο κοινό καθώς επίσης και σημαντικούς υποστηρικτές και συνεργάτες όπως τον Ty Segall, τον Leon Bridges και τους Allah-Las (φίλος με τον Correia από την εποχή που και οι δύο ζούσαν στο Bay Area, έπαιξε και ήταν ο παραγωγός των δύο πρώτων άλμπουμ τους).

Ο Nick Waterhouse επιλέγει το μπλε για να χρωματίσει το καινούργιο του άλμπουμ, Promenade Blue που κυκλοφόρησε στις 9 Απριλίου 2021 από την Innovative Leisure. Ρίχνει μία στοχαστική και συνειδητή ματιά στο παρελθόν αλλά γεμάτος πίστη, εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση, συνθέτει μουσικά το μέλλον. Έρχεται να μας αποδείξει ότι το Promenade Blue δεν είναι η Νέα Υόρκη του Γκάτσμπυ στη δεκαετία του 1920 αλλά είναι η Καλιφόρνια του Waterhouse τη δεκαετία των 2020s. Μπορεί να εμπνέεται από το μυθιστόρημα «Ο Μεγάλος Γκάτσμπυ» του Francis Scott Fitzgerald και την εποχή του μεσοπολέμου, αλλά ο δίσκος Promenade Blue αντιπροσωπεύει την αναγέννηση, στρέφεται στο καινούργιο. Το άλμπουμ πλημμυρίζει από ενέργεια και δημιουργικότητα, οι ενορχηστρώσεις του Νick σε συνεργασία με τον συμπαραγωγό Paul Butler είναι συναρπαστικές και θα έβρισκε άνετα στέγη τόσο σε ένα club της Νέας Ορλεάνης όσο και δίπλα στους σύγχρονους του Marlon Williams και The Budos Band.

Οι προηγούμενες sold out εμφανίσεις του Nick Waterhouse στην Ελλάδα, προμηνύουν ότι οι δύο βραδιές, στις 26 Μαΐου στο Θέατρο Πέτρας και στις 27 Μαΐου στο Piraeus Club Academy (Lou Lou is Present), θα είναι συναρπαστικές, τόσο για το κοινό που τον έχει αγκαλιάσει όσο και για τον ίδιο που μοιάζει να το έχει αγαπήσει.

Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Θέατρο Πέτρας

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας 2022

+

Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Piraeus Club Academy (Lou Lou is Present)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η προπώληση εισιτηρίων συνεχίζεται

Τιμές Εισιτηρίων για το Θέατρο Πέτρας

Προπώληση: 26 ευρώ

Ταμείο: 30 ευρώ

Τιμές Εισιτηρίων για το Piraeus Club Academy

ΠΡΟΣΟΧΗ! Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων

Γενική Είσοδος: 30 ευρώ

VIP Καθήμενοι: 40 ευρώ

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά: viva.gr

Τηλεφωνικά: 11876

Σε όλα τα Viva Spots

(Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Viva kiosk Τεχνόπολης, αθηνόραμα.gr, Yoleni's)