Ο διεθνούς φήμης Ολλανδός DJ Reinier Zonneveld, από τους πιο επιτυχημένους παραγωγούς/remixers, έρχεται στο Βοτανικός Live Stage, την Κυριακή 10 Απριλίου 2022, για ένα live με έντονη ενέργεια και techno!

Το πάρτυ της Κυριακής θα ανοίξει η ανερχόμενη Γαλλίδα OKO DJ πριν παραδώσει τη σκυτάλη στη σπουδαία Βρετανή Willow, για δύο εξίσου πολυαναμενόμενα sets όσο φυσικά αυτό του Reinier Zonneveld!

Δηλώστε συμμετοχή και 6 τυχεροί θα κερδίσουν από μία μονή πρόσκληση!

«Alternative Top 100 DJs 2021 is Dutch-born techno prodigy Reinier Zonneveld»

DJ MAG

Ο Reinier Zonneveld, από τους πιο επιτυχημένους παραγωγούς techno της εποχής, έχει κατακτήσει τη σύγχρονη σκηνή χάρη στη μοναδική του άποψη για το συγκεκριμένο είδος. Γνωστός για τις δυνατές ζωντανές εμφανίσεις του, που περιέχουν μόνο δικές του παραγωγές, σε σημαντικά φεστιβάλ και sold-out clubs σε όλες τις ηπείρους, ο ήχος του Zonneveld κερδίζει υποστηρικτές ανά τον κόσμο. Αφού έγινε resident στα θρυλικά Awakenings και Time Warp, φέτος κάνει ένα βήμα παραπέρα εγκαινιάζοντας το δικό του φεστιβάλ, το NOW. Ο Reinier διευθύνει επίσης την αναγνωρισμένη εταιρεία Filth On Acid, η οποία ιδρύθηκε στις αρχές του 2017.

Καθώς οι παραγωγές και τα live set του Reinier Zonneveld, είναι επηρεασμένα τόσο από το κλασικό του υπόβαθρο όσο και από τις δικές του rave εμπειρίες, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο ήχος του έχει απίστευτο εύρος, καλύπτοντας ένα φάσμα από βαθιά μελωδικά κομμάτια μέχρι acid techno. Το μουσικό του ταλέντο λάμπει πραγματικά στις μαγευτικές του εμφανίσεις, στις οποίες τον βλέπουμε να ξεδιπλώνει την εντυπωσιακή του δισκογραφία αλλά και ακυκλοφόρητο υλικό. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, από την έναρξη της καριέρας του, εξελίχθηκε από underground καλλιτέχνης στον πιο περιζήτητο headliner, κατορθώνοντας πάντα να ενθουσιάζει το κοινό του. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Reinier Zonneveld θα επηρεάσει περαιτέρω τη σημερινή παγκόσμια techno σκηνή με τις μοναδικές παραγωγές του και τα live set του για τα επόμενα χρόνια και αυτό είναι μόνο η αρχή.

Willow

«The sub-heavy house DJ reached No.6 InResidents Advisor tracks of 2015»

RA

Όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα για τη DJ και παραγωγό Willow ή αλλιώς Sophie Wilson. Την πρωτοακούσαμε με το «Feel Me», μία εθιστική deep house «βόμβα», η οποία έγινε μεγάλη επιτυχία, όταν ο βετεράνος DJ Move D το συμπεριέλαβε στο Fabric 74 mix του. Με πάθος για τη μουσική και τη σκηνή των πάρτι, συνδυάζει άψογα την underground house και ambient techno με στοιχεία από classic hip-hop και broken beats. Η Willow έχει κατορθώσει να ξεχωρίσει κάνοντας αξιοσημείωτα βήματα και σίγουρα το μέλλον της ανήκει. Μεταξύ άλλων, έχει σημειώσει επιτυχημένες εμφανίσεις σε εκδηλώσεις και μεγάλα φεστιβάλ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης.

OKO DJ

«Taking over the Parisian dance scene with her eclectic taste »

CRACK MAGAZINE

H Γαλλίδα Marine Tordjmann ή αλλιώς OKO DJ, με καταγωγή από το Παρίσι και τώρα με έδρα την Αθήνα, έχει καθιερωθεί ως μία από τις καλύτερες DJs και παραγωγούς που έχουν περάσει από τις σκηνές του κόσμου. Τα σετ της χαρακτηρίζονται από ελευθερία αυτοσχεδιασμού και μοναδικό γούστο, καθώς συνδυάζει αριστοτεχνικά σύγχρονους, φουτουριστικούς ήχους με αναφορές από τη μουσική των 80s. Είναι επικεφαλής και ιδρύτρια του «LYL Radio» στο Παρίσι, όπου συνδιοργανώνει το «Synchronisme ou Barbarie» με την κολεκτίβα «Bruits de la Passion» και μας αποκαλύπτει μικρά μουσικά διαμάντια στη μηνιαία ραδιοφωνική εκπομπή της «Pu$$y Nightmare», αφιερωμένη μόνο σε γυναίκες καλλιτέχνιδες. Το 2017 ήταν μια παραγωγική χρονιά για την OKO DJ, έχοντας πραγματοποιήσει επιτυχημένες εμφανίσεις στο DT Camp και το Concrete. Η δυναμική της εμφάνιση έγινε το 2020 με το πρώτο της EP «Dans les lunes», το οποίο έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής, ενώ το RA χαρακτήρισε ένα από τα κομμάτια της ως «one of the coolest downtempo tracks of the year».

EDEN presents Reinier Zonneveld

+ Willow

+ OKO DJ

Κυριακή 10 Απριλίου 2022

Βοτανικός Live Stage

17:00 - 00:00

Εισιτήρια:

12,00€ - Early Bird - sold out

15,00€ - Περιορισμένη προπώληση

20,00€ - Γενική προπώληση

Χώρος:

Βοτανικός Live Stage

Ιερά Οδός 72 & Σπύρου Πάτση

Αθήνα, 104 74

www.votanikos.gr