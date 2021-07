Τον Αύγουστο του 2021, το συγκρότημα Bomba Estéreo ταξιδεύει από την Κολομβία στην Αθήνα για μία μοναδική μουσική εμφάνιση στο SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Μη χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά τη συναυλία τους που θα σας ταξιδέψει σε ρυθμούς ψυχεδελικής κούμπια και electro tropical για μια απόλυτη αίσθηση καλοκαιριού!

Οι Bomba Estéreo δημιουργήθηκαν στην Κολομβία το 2006 από τον μουσικό Simón Mejía και την τραγουδίστρια Li Saumet. Μαζί, οι δύο καλλιτέχνες δημιούργησαν ένα μοναδικό project που θα γινόταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μουσικά συγκροτήματα στον κόσμο. Στην 15χρονη καριέρα τους, οι Bomba Estéreo έχουν πραγματοποιήσει περιοδείες σε ολόκληρο τον κόσμο και έχουν παίξει στη σκηνή μερικών από των σημαντικότερων μουσικών φεστιβάλ, κλαμπ και χώρων, προσελκύοντας εκατομμύρια θεατές που θέλουν να απολαύσουν αυτόν τον ξεχωριστό και πρωτοποριακό συνδυασμό ηλεκτρονικής μουσικής και ήχων της Καραϊβικής.



Οι Bomba Estéreo ήταν υποψήφιοι στα βραβεία Grammy δύο φορές με τα άλμπουμ τους Amanecer και Ayο ενώ έχουν υπάρξει υποψήφιοι για έξι βραβεία Latin Grammy. Στη βασική παράσταση της συγκεκριμένης τελετής (2015) το συγκρότημα ερμήνευσε το Fiesta μαζί με τον αστέρα του Χόλιγουντ Will Smith.



Το 2017, οι Bomba Estéreo έλαβαν την πρόσκληση να συμμετέχουν ως υποστηρικτικό συγκρότημα στην παγκόσμια περιοδεία Everything Now των Arcade Fire, πραγματοποιώντας 13 συναυλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τη Λατινική Αμερική. Το 2018, κατόρθωσαν να συμπεριληφθούν στα κορυφαία 500 τραγούδια με τις περισσότερες ακροάσεις στο Spotify σε παγκόσμιο επίπεδο.



Στις αρχές του 2021, το συγκρότημα κυκλοφόρησε το Agua και το Aire, τα πρώτα κομμάτια του επερχόμενου άλμπουμ τους με τίτλο Deja, το οποίο θα κυκλοφορήσει σε πλήρη μορφή μέσα στον χρόνο. Το άλμπουμ αντλεί την έμπνευσή του από τη φύση και θα κυκλοφορήσει σε τέσσερα μέρη, τα οποία αποτελούν τα τραγούδια Agua (νερό), Aire (αέρας), Tierra (γη), Fuego (φωτιά).



Βάλτε στην ατζέντα σας τη συναυλία των Bomba Estéreo και ελάτε να γιορτάσετε μαζί μας την επιστροφή στις αγαπημένες μας συνήθειες με μια μουσική εμπειρία που μυρίζει καλοκαίρι!



“Bomba Estéreo has been building modern party tunes on crisp Afro-Colombian rhythms…for more than a decade. Local rhythms channeled through electronics: It’s a worldwide recipe for dance music…” – NEW YORK TIMES



“From Colombian cumbia to South African house: Bomba Estéreo gets crowds dancing with a new album…” – LA TIMES



“Musicians from throughout Latin America combine traditional popular music with modern electronica and rap…the leaders of this movement are Bomba Estéreo.” – ROLLING STONE



Τετάρτη 25 Αυγούστου, 21:30, Σκηνή στο Ξέφωτο

Είσοδος ελεύθερη

#snfnostos #apokonta

**Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί με βάση τα ισχύοντα μέτρα προστασίας κατά της εξάπλωσης της COVID-19 για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων.

Για όλες τις εκδηλώσεις του SNF Nostos 2021 θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται από την νομοθεσία και τις εκάστοτε οδηγίες των αρμόδιων αρχών που θα ισχύουν κατά τον μήνα Αύγουστο 2021. Διαβάστε εδώ την πιο πρόσφατη ενημέρωση σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στις εκδηλώσεις.



Για όλα τα νέα του SNF Nostos επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο www.snfnostos.org και εγγραφείτε στο newsletter της διοργάνωσης.