Δείτε το line up του φεστιβάλ που θα επιστρέψει 11 & 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Το Plisskën Festival επιστρέφει στις 11 & 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, τον αγαπημένο πολιτιστικό χώρο της Αθήνας, με ένα πολυσυλλεκτικό και φρέσκο line-up από καταξιωμένους αλλά και ανερχόμενους καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Headliners στο φετινό Plisskën θα είναι η superchic μπάντα-φαινόμενο του psych-rock LA FEMME, από τα πολυαναμενόμενα και σπάνια live acts, αλλά και η αινιγματική psychedelic / experimental rock κολεκτίβα των GOAT.

Μαζί τους στη σκηνή θα βρεθούν ο ξεχωριστός Γάλλος electro-pop παραγωγός Kid Francescoli, η εκρηκτική Αμερικανίδα του underground hip hop bbymutha και από τους πιο δυναμικούς και επιδραστικούς DJs της techno χορευτικής σκηνής, ο LSDXOXO.

Η προπώληση εισιτηρίων για το #Plisskën2021 έχει ήδη ξεκινήσει.



Σύντομα θα ανακοινωθούν και νέα ονόματα, stay tuned!

11 Σεπτεμβρίου 2021

LA FEMME // KID FRANCESCOLI

+ MORE TBA



12 Σεπτεμβρίου 2021

GOAT // BBYMUTHA // LSDXOXO

+ MORE TBA

