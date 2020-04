Μια σειρά από συναυλίες τους ξεκίνησαν να προσφέρουν στο κοινό οι Pink Floyd, ως δώρο στους fans για τη δύσκολη αυτή κατάσταση της καραντίνας.

Οι συναυλίες θα είναι διαθέσιμες από το κανάλι τους στο Youtube και θα ανανεώνονται σε εβδομαδιαία βάση.

Η αρχή έγινε με το show Pulse, ηχογραφημένο στο Earls Court του Λονδίνου τον Οκτώβριο του 1994 (κυκλοφόρησε και ως concert film ένα χρόνο μετά).

Η συναυλία αυτή ήταν μέρος της περιοδείας τους για το Division Bell και τους βρίσκει να παίζουν ολόκληρο το Dark Side Of The Moon, μαζί με αγαπημένα άλλα κομμάτια.

Δείτε την εδώ:

To track list:

0:00 Speak To Me

1:17 Breathe (In The Air)

4:00 On The Run

7:43 Time

14:23 The Great Gig In The Sky

19:34 Money

28:30 Us And Them

35:31 Any Colour You Like

38:48 Brain Damage

42:34 Eclipse

44:27 Sorrow

55:37 Keep Talking

1:03:13 High Hopes

1:11:20 Wish You Were Here

1:17:30 Comfortably Numb