O Leon Of Athens επιστρέφει με νέο τραγούδι, ύμνο στον έρωτα και στην ελευθερία

Μετά την επιτυχία των προσωπικών του τραγουδιών «Άνεμος» και «Κύματα» και τα πρόσφατα viral «Μπλουζάκι” και «Αυτοκίνητο” που έγραψε με την Μαρίνα Σάττι, ο Leon με το “ΤΙ ΝΑ ΝΑΙ ΑΥΤΟ” μας εισάγει για πρώτη φορά στο ηχητικό και στιχουργικό σύμπαν του νέου του δίσκου.



"Τι να ναι αυτό, τι να ναι αυτό

που γυαλίζουν τα μάτια και γελάς σαν μωρό"



Το "TI NA NAI AYTO" είναι ένα τραγούδι ύμνος στον έρωτα , τo ταξίδι και την ελευθερία. Είναι το soundtrack του καλοκαιριού που ξεκινά και είναι μόνο μια πρώτη γεύση από τον δίσκο του Leon Of Athens, που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο, με πολλές και ανατρεπτικές συνεργασίες. Εμείς ανυπομονούμε, εσείς;



"Τι να ναι αυτό, ακόμα απορώ

και νιώθω ξανά τον παλμό σου διπλό"



Αυτή τη φορά, μετά από μια δημιουργική περίοδο στο studio και λίγο καιρό αφού κυκλοφόρησε το τελευταίο του album "Athens On Repeat", επιστρέφει με τον πρώτο του ολοκληρωμένο ελληνικό δίσκο και μας καλεί να τον γνωρίσουμε με ένα τραγούδι που, αν και απορεί, μας δίνει όλες τις απαντήσεις, το "TI NA NAI AYTO".

Εμείς ακούμε δυνατά το single και ανυπομονούμε για τo album, εσείς;

Ο πάντα down-to-earth Leon Οf Athens είναι ένας Έλληνας τραγουδιστής και τραγουδοποιός με σημαντική και διαρκή παρουσία στο εξωτερικό. Τον ξεχώρισαν ορισμένα από τα μεγαλύτερα μέσα (Guardian, NYT, Grammy κ.α) και ο ίδιος συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα δημιουργών της παγκόσμιας σκηνής όπως οι Portugal The Man. Με την, εως τώρα, κυρίως αγγλόφωνη δισκογραφία του έχει εμφανιστεί σε δεκάδες φεστιβάλ σε Ευρώπη και Αμερική όπως το Primavera, το Bonaroo, το Firefly κ.α και έχει σημειώσει πολλές επιτυχίες στις spotify playlists και εκτός Ελλάδας. Έχει συνεργαστεί επίσης με τον Γιώργο Λάνθιμο στο μουσικό video του Baby Asteroid.

LEON OF ATHENS



New Single



TI NA NAI AYTO



Κυκλοφορεί από τη Sony Music, Παρασκευή 13 Ιουνίου



Διαθέσιμο σε Spotify, Apple Music & YouTube

Βρείτε το εδώ σε wav & mp3

Μουσική | Leon of Athens, Katerine Duska

Στίχοι | Leon of Athens

Production | Nick Kodonas, Leon of Athens

Εκτέλεση | Leon of Athens, Katerine Duska