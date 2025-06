Οι Notowns επιστρέφουν με το "Vicious Little World" – Ένα σκοτεινό ταξίδι από την Αθήνα στον Πειραιά

Share this

Δύο χρόνια μετά το πρώτο τους album, οι Notowns επιστρέφουν με έναν νέο δίσκο που μοιάζει λιγότερο με κραυγή και περισσότερο με σιγανή έκρηξη. Το Vicious Little World είναι πιο μελωδικό, πιο ώριμο, πιο βουτηγμένο στην ειρωνεία και τον ρυθμικό υπόγειο ηλεκτρισμό της καθημερινότητας, ένας δίσκος που χορεύει αμήχανα μπροστά στον καθρέφτη του κόσμου.

Με επιρροές που εκτείνονται από το post-punk μέχρι το avant-funk των A Certain Ratio, την dub και τις industrial υφές του Μάντσεστερ των 80s, το Vicious Little World διατηρεί τη σκονισμένη ενέργεια του ντεμπούτου Joyride, αλλά προσθέτει έναν αέρα πιο κινηματογραφικό. Ρυθμοί που γραπώνουν, synths που πνίγονται σε αναλογικό ιδρώτα και μια φωνή που κινείται κάπου ανάμεσα στη διάψευση και τη διεκδίκηση.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί ψηφιακά στις 13 Ιουνίου και σε βινύλιο στις 23 Ιουνίου από την Inner Ear. Το ομότιτλο δεύτερο single, "Vicious Little World", είναι διαθέσιμο από σήμερα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, συνοδευόμενο από νέο βίντεο στο κανάλι της Inner Ear στο YouTube.

Το συγκρότημα ξεκίνησε εν μέσω καραντίνας, ως ντουέτο Αθήνα–Πειραιά και σύντομα μεταλλάχθηκε σε τρίο με σαφείς pop διαθέσεις και αδιόρατα rave κατάλοιπα. Στο DNA τους υπάρχει ο σαρκασμός, η σπιρτάδα των early 00s, μια άβολη τρυφερότητα και η στέρεη DIY ηθική, από την παραγωγή μέχρι το artwork και τα visuals.

Αν το Joyride ήταν η έξοδος κινδύνου, τότε το Vicious Little World είναι το σκοτεινό πάρτι που στήνεται από πίσω. Με καλεσμένους φαντάσματα, ταράτσες και κασέτες που δεν παίζουν ποτέ την ίδια πλευρά.

