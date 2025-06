Electric Litany: Το "Diamonds" ανοίγει τον δρόμο για το νέο άλμπουμ τους

Share this

Λίγο πριν κυκλοφορήσει το νέο τους άλμπουμ Desires, οι Electric Litany φανερώνουν το πρώτο σημάδι του: ένα κομμάτι-οιωνό με τίτλο "Diamonds", που βγαίνει επίσημα στις 6 Ιουνίου 2025 από τη Flying Hearts. Είναι μια στιγμή από εκείνες που δεν πατούν γερά στη γη, αλλά αιωρούνται, φιλόδοξη, απρόβλεπτη, φωταγωγημένη από εσωτερικό ηλεκτρισμό.

Το "Diamonds" μοιάζει με ανάμνηση από ένα μέλλον που δεν ήρθε ακόμη. Ποπ αλλά φευγαλέο, σαν ήχος που έφτασε από άλλον πλανήτη για να μιλήσει τη γλώσσα της νοσταλγίας. Post-rock δονήσεις, drum machines και toms που χτυπούν σαν παλμοί, και το σαντούρι, αέρινο και επίμονο, σαν υπόμνηση απ' τα βάθη μιας χαμένης Ανατολής. Στο κέντρο του, το ρεφρέν «we are not too late…» ακούγεται σαν ξόρκι σε έναν κόσμο που δεν σταματά να καταρρέει.

Το τραγούδι οπτικοποιείται από ένα βίντεο φτιαγμένο σαν όνειρο ξεχασμένο σε VHS, σκηνοθετημένο από τον ίδιο τον Αλέξανδρο Μίαρη και τη Ruth Woodside, και γυρισμένο με τηλεοπτικές κάμερες των 70s από το eBay, αγορασμένες για μόλις 10 λίρες. Μια vintage παραίσθηση, ένας κόσμος που τρεμοπαίζει σαν φλόγα σε ασπρόμαυρο φόντο.

Η πρώτη ζωντανή παρουσίαση του "Diamonds" συνέβη εκεί όπου η σκόνη της ερήμου σμίγει με τον παλμό των μηχανών, στη σκηνή Mayan Warrior του Burning Man 2024, με συνοδοιπόρο τον Echonomist. Η υποδοχή; Σαν έκρηξη μέσα σε ομίχλη.

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε σε έναν χώρο που μοιάζει βγαλμένος από κινηματογραφικό ντεκόρ: το Fish Factory Studio στο Neasden, ένα παλιό εργοστάσιο ψαριών, τώρα φωλιά δημιουργίας, με την παραγωγή να υπογράφουν οι ίδιοι οι Electric Litany και ο μόνιμος συνοδοιπόρος τους, Γιώργος Μπότης.

Κυκλοφορεί στις 6 Ιουνίου σε όλες τις πλατφόρμες.

Για προ-παραγγελίες εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες: electriclitany.com