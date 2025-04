Ο Degear0001 μοιράζεται το νέο του album "A Space OCD"

Tamta - THE HEROINE

Μετά από περισσότερα από τρία χρόνια ο Degear0001, το solo project του Γεννάδιου Αρβανίτη, κυκλοφορεί ψηφιακά σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες και σε δίσκο βινυλίου, το τρίτο ολοκληρωμένο album του, με τίτλο A Space OCD.

Ο δίσκος A Space OCD πήρε το όνομα του από την πασίγνωστη ταινία του Κιούμπρικ, για αυτό και το space-theme στο εξώφυλλο που σχεδίασαν οι Eva Bolou και Alex Kokx.

Η δημιουργία του ξεκίνησε το 2022 σε στενή συνεργασία με τον φίλο του και παραγωγό, Ορέστη Παπαδόπουλο. Ο δίσκος ξεκίνησε απο sample-based κομμάτια γραμμένα για live performance με λούπες. Κάθε ήχος δημιουργήθηκε εξ' ολοκλήρου από την αρχή, ενώ οι δομές των κομματιών σχεδιάστηκαν με μοναδικό γνώμονα την εμπειρία της ακρόασης, ανεξάρτητα από περιορισμούς είδους και φόρμας. Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται σε ένα θεματικό άλμπουμ 12 κομματιών.

Το Tiger Dancer είναι το πρώτο single κομμάτι που άκοπα κατέληξε να λειτουργεί ως σήμα κατατεθέν του δίσκου και του Degear0001. Ένα κομμάτι που διαμορφώθηκε σταδιακά, μέσα από πολλές διαφορετικές live εκτελέσεις, που ξεκίνησε με μια εντελώς τυχαία σειρά λέξεων: “I’m a tiger, I’m a dancer, I am the tiger dancer.”

Βασικές μουσικές επιρροές και αναφορές του είναι οι: Air, Daft Punk, Justice, Black Moth Super Rainbow, Deerhoof, Ilkae, Mr. Oizo, Moondog, Reggie Watts, The Chap, και η μουσική videogame γενικότερα.

H Mekka Records είναι ένα ανεξάρτητο μουσικό label που τοποθετεί τη δημιουργία και την παραγωγή μουσικής στο επίκεντρο. Η μουσική δημιουργείται μέσα από προσωπικές σχέσεις, διάλογο και μια διαδικασία που προσαρμόζεται κάθε φορά στις ανάγκες του ίδιου του καλλιτέχνη.

Άκου το «A Space OCD»:

Bandcamp | Spotify | YouTube

Η πρώτη επίσημη live παρουσίασή του «A Space OCD» θα πραγματοποιηθεί στο Plex Athens, την Παρασκευή 9 Μαΐου 2025 και μεγάλο μέρος του σετ θα εκτελεστεί με full band. Η βραδιά ξεκινά με live από τους Tsev, Άγγελο κυρίου και κλείνει με ένα ξεχωριστό DJ από τον Complex Resistance. Περισσότερα εδώ.

WHO IS WHO

Ο Γεννάδιος Αρβανίτης γεννήθηκε στο Βερολίνο το ’92, όπου έζησε μέχρι το ’99. Από πολύ μικρή ηλικία είχε στενή επαφή με τη μουσική — μητέρα μουσικός (σοπράνο φωνή-βιολί-πιάνο) και πατέρας ρόκας (κιθάρα-μπάσο). Έχοντας παίξει σε διαφόρων ειδών σχήματα και διαφόρων ειδών όργανα (από βιολί σε νεανική φιλαρμονική ορχήστρα μέχρι μπάσο σε πανκ μπάντα), κατέληξε να παίζει solo με samplers, drum machine, synthesizers και loopers.

Το όνομα Degear0001 βγήκε από τον κωδικό εργαζομένου που είχε σε μια μεγάλη γνωστή πολυεθνική εταιρεία, και βγαίνει από το De-deutschland, Ge-Gennadios, Ar-Arvanitis, και 0001 επειδή ήταν ο πρώτος με τον κωδικό αυτόν. Κάποια στιγμή έβαλε για πλάκα αυτό το όνομα στο SoundCloud για να ανεβάζει κάποια χαζά πράγματα, και σιγά σιγά έμεινε.

Το ύφος της μουσικής του μπορεί να χαρακτηριστεί ως πειραματική ποπ μουσική, επηρεασμένη αρκετά από Γαλλική house σκηνή, τα anime και τη μουσική από video-games.

Μια ενασχόλησή του Γεννάδιου είναι το circuit-bending/ηχητικό hacking, όπου παίρνει ηχητικά συστήματα, παιχνίδια που βγάζουν ήχο, μουσικό εξοπλισμό και τα μεταποιεί και μετατρέπει σε κάτι που δεν θα περίμενε κανείς (ούτε και ο ίδιος δηλαδή). Αυτά τα χακαρισμένα αντικείμενα (πλέον όργανα), χρησιμοποιούνται πολύ για να δημιουργεί τη μουσική του, σαμπλάροντάς τα και ηχογραφώντας τα σε ένα δημιουργικό παιχνίδι όπου κανένας ήχος δεν είναι λάθος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μουσικά.

Παράλληλα με τη μουσική, ο Γεννάδιος διοργανώνει κάποια εργαστήρια, (είτε μόνος, είτε τον φίλο και συνάδελφο Δήμο Γούσιο ως Voltage Freqs) πάνω στο circuit-bending/ηχητικό hacking και την κατασκευή μικρών συνθεσάιζερ.

Εxtra Τrivia:

Τα Tiny Tea Leaves, το Where The Thing Goes και το Circuit Bendigo είχαν ξεκινήσει να γράφονται στα μέσα της δεύτερης καραντίνας, αλλά λόγω δουλειάς μπήκαν στο ράφι, ενώ το Evil Bib βραζόταν στο καζάνι από το 2019, όπου χρειάστηκε όσο χρειάστηκε για να φτάσει στην τελική του μορφή.

Ο Πέτρος Μπότσος (N’Cheezed) συμμετέχει παίζοντας κιθάρα στα κομμάτια: ‘Small Ass Outro’, ‘Parallel Weeks’.

Στο Massive ηχογραφήθηκαν φυσικά τύμπανα από τους Μιχάλη Κομινάκη και Πάνο Ντάλλα, δύο εξαιρετικά χαρισματικούς drummer και μουσικούς. Τα τύμπανα ηχογραφήθηκαν στο Electricity Sound Studios στα Εξάρχεια το 2023.

Το τελευταίο κομμάτι του δίσκου Small Ass Outro, ηχογραφήθηκε στο Mutual Sound Studio το 2024. Αυτό το κομμάτι είναι αναφορά στο τέλος του τρίτου κομματιού Bona Fide. Τους άρεσε πολύ η ιδέα να γίνει ένα μεγάλο κλείσιμο του δίσκου με πολλά άτομα να τραγουδάνε παθιασμένα τη μελωδία αυτή. Ήταν η τελευταία ηχογράφηση που έγινε πριν από το mixing, και ήθελαν να ακουστεί σαν ένα συγκινητικό τέλος που σπάει όλη την ατμόσφαιρα που έχτισε όλο το άλμπουμ.

Μέσα στον δίσκο υπάρχουν δύο αναφορές ανάμεσα σε κομμάτια.

Επειδή του αρέσει πολύ να κάνει κολάζ μουσικής και να αλλάζει απότομα είδη μουσικής σε ένα κομμάτι, και να βάζει ηχογραφήματα κινητού: α) Στο δεύτερο κομμάτι Evil Bib το τέλος του κομματιού είναι αναφορά στο τέλος του 9ου κομματιού Parallel Weeks, όπου χρησιμοποιήθηκε ηχογράφηση κινητού από ένα jam στο πιάνο με τον Πέτρο Μπότσο στο Underathens το 2021-22. β) Το τελευταίο κομμάτι του δίσκου Small Ass Outro, είναι αναφορά/αναπαράσταση του τέλους του 3ου κομματιού Bona Fide, που ηχογραφήθηκε ξανά με κινητό κάποιο καλοκαίρι στην παραλία. Το theme του τίγρη στον δίσκο προέκυψε από την αγάπη του για τα γνωστά σπιτικά αιλουροειδή (γάτες). Είναι κάπως μια φουσκωμένη βερσιόν του γάτου του, Leo Johnson.

