Η Καλλιόπη Μητροπούλου κυκλοφορεί το "King of Sorrows" από τον πρώτο προσωπικό της δίσκο  “Between”

H Καλλιόπη Μητροπούλου κυκλοφορεί το "King of Sorrows", το πρώτο επίσημο single και music video, από τον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τίτλο Between, που εγκαινιάζει τη συνεργασία της με τη Submersion Records και αναμένεται να κυκλοφορήσει σε βινύλιο την άνοιξη του 2025.

Στο "King of Sorrows", η Καλλιόπη Μητροπούλου ρίχνει μια σατιρική ματιά στα άτομα που μονοπωλούν τις συζητήσεις με τα δικά τους παράπονα, επισκιάζοντας τα προβλήματα των άλλων. Οι στίχοι του τραγουδιού αποτυπώνουν την απογοήτευση που νιώθουμε όταν ένα άτομο βυθίζεται στη δική του δυστυχία και αυτοανακηρύσσεται «βασιλιάς» της θλίψης.

Σε παραγωγή και μίξη του καταξιωμένου μουσικού Νίκου Βελιώτη, στο “King of Sorrows” συνδυάζει κλασικές και σύγχρονες επιρροές με ενορχηστρώσεις για βιολί και τσέλο.

Με στίχους όπως: "Taxi driver, cousin, boss, or friend / Lamentations, vicious circle with no end / Wears a crown, made of misery / No variation, what a sad delivery" η Καλλιόπη δημιουργεί μελωδικές φωνητικές γραμμές που εμπλουτίζει με δόσεις ειρωνείας και κοινωνικού σχολιασμού.

Το βίντεο του “King of Sorrows”, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Αθανασίου, οπτικοποιεί με τον καλύτερο τρόπο το τραγούδι προσφέροντας ένα δεύτερο επίπεδο αφήγησης. Υιοθετεί μια σουρεαλιστική προσέγγιση και δείχνει την Καλλιόπη να δολοφονεί τον φίλο της - ο οποίος είναι μια πλαστική κούκλα - με διάφορους τρόπους.

Το single είναι διαθέσιμο σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες streaming, όπως Spotify, Apple Music και YouTube, από την 1η Απριλίου 2025. Το επερχόμενο album της Καλλιόπης Μητροπούλου είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία από την Submersion Records.

Συντελεστές:

Μουσική & Στίχοι: Νίκος Βελιώτης, Καλλιόπη Μητροπούλου

Μίξη, παραγωγή: Νίκος Βελιώτης

Μάστερ: Coti K.

Γυρίστηκε & Σκηνοθετήθηκε από: Γιώργος Αθανασίου

Σχεδιασμός Σκηνικών: Ζέτα Μομπάρακ, Αναστασία Δαφερέρα

Καλλιτεχνική Διεύθυνση & Styling: Vassilina

Σχεδιασμός & Μακιγιάζ: Coast Minos, Ιωάννα Ντομαζάκη

Καλλιόπη Μητροπούλου

Η Καλλιόπη Μητροπούλου συνθέτει μουσική, είναι singer - songwriter, τραγουδίστρια και βιολονίστα. Είναι η τραγουδίστρια των Echo Tides και Oi Va Voi, ενώ συνεργάζεται με τους Pan Pan, Νίκο Βελιώτη, Σέργιο Βούδρη, Vassiłina, ΜΜΜΔ, General Sticks x TURBOFLOW3000 . Έχει συνεργαστεί με ορχήστρες οπως η Gurzenich Orchestra, Κρατική ορχήστρα Αθηνών, London Philharmonic orchestra, London Contemporary Orchestra, BBC Symphony Orchestra και την ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

To 2025 κυκλοφορήσει το ντεμπούτο της LP Between από τη Submersion Records.

IG: @onerandomkalliopi | FB: @mitropouloukalliopi | YT: @kalliopimitropoulou

Submersion Records

H Submersion Records είναι μια δισκογραφική εταιρία με βάση την Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε να κυκλοφορεί μουσική τον Οκτώβριο του 2020 και μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει 29 κυκλοφορίες. Έχει συνεργαστεί με μουσικούς όπως ο Γιάννης Αράπης, η Saber Rider, ο Γιώργος Κατσάνος, η Χρύσα Τσαλταμπάση, ο Γιώργος Καρράς και η Καλλιόπη Μητροπούλου.

Το 2025 οργάνωσε το Submersion Festival στο ΚΕΤ (κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων) με πολύ θετική ανταπόκριση από κοινό και μουσικούς.