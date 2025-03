Ακούστε το νέο single των V.V.I.A. "She's In The Void"

Annie and the Caldwells - Can’t Lose My (Soul)

Οι V.V.I.A., το δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής, που αποτελείται από την Ελληνίδα Venus Volcanism και την Δανή In Atlas, κυκλοφορούν το νέο τους album I Knew You Before We Met.

Το I Knew You Before We Met έχει σαν βασικό θέμα του τον αγώνα για επανασύνδεση, μετά από έναν μεγάλο αποχωρισμό. Εξερευνά τη φιλία και την πλατωνική αγάπη.

Τον Μάρτιο του 2024, οι V.V.I.A. επανασυνδέθηκαν σε μία καλύβα σ' ένα δάσος της Δανίας. Τότε δεν γνώριζαν ότι θα προκύψει ένα άλμπουμ, ήξεραν μόνο ότι ήθελαν να δημιουργήσουν κάτι μαζί, αφού είχαν χωριστεί για τόσο πολύ καιρό. Ωστόσο, τόσο οι εσωτερικές όσο και οι εξωτερικές προκλήσεις δυσκόλεψαν τη διαδικασία. Από αυτό προέκυψε μία κατάσταση απόγνωσης, η οποία όμως εξελίχθηκε σε μια ιστορία αγάπης ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που προσπαθούσαν να ανακαλύψουν ξανά κάτι που κάποτε υπήρχε, ελπίζοντας να το ξαναβρούν.

Μετά το "What Do We Know", ακούστε και το δεύτερο single του άλμπουμ, με τίτλο "She's In The Void":

Το I Knew You Before We Met κυκλοφορεί σε LP και Digital album στις 28 Μαρτίου από την Inner Ear και είναι διαθέσιμο για pre-save/pre-order εδώ.

To συγκρότημα των V.V.I.A. γεννήθηκε μέσα από την σύγκρουση της Venus Volcanism, με καταγωγή από Κρήτη και της, γεννημένης στην Κοπεγχάγη, In Atlas.

Ενώ ήταν δύο άγνωστες, μετακόμισαν μαζί σε ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, όπου η άμεση σύνδεσή τους έκανε επιτακτική την ανάγκη να βρουν μια διέξοδο για τα κοινά τους ενδιαφέροντα και τις ευαισθησίες τους.

Tο καλλιτεχνικό υπόβαθρο των V.V.I.A. είναι συνυφασμένο με λαχτάρα, θυμό και στοχασμούς για την κοινωνία, την αγάπη και την ύπαρξη. Συνδυάζοντας στοιχειωμένα φωνητικά και λαμπερά pads με την αινιγματική φωνή ενός theremin, το ντουέτο δημιουργεί έναν δυναμικό ήχο, που καθοδηγείται από τα συνθεσάϊζερ και κινείται πέρα από τη νοσταλγία.

Έχουν κυκλοφορήσει μουσική σε δισκογραφικές εταιρείες όπως οι Wormen of V.V.I.A., Vinylograph, Phormix και Meta Moto. Το νέο τους άλμπουμ, "I Knew You Before We Met", θα κυκλοφορήσει από την Inner Ear Records στις 28 Μαρτίου 2025.

Follow on Instagram:

V.I.I.A

In Atlas

Venus Volcanism