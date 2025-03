O Giannis Gogos παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ "Light Within"

Messier 13 - Stay For A While

Ένα έργο πλούσιο σε οργανικές μελωδίες, κυρίως από κιθάρες πολλές φορές παιγμένες με δοξάρι, οι οποίες σε συνδυασμό με ήχους από πετάλια και εφέ, δημιουργούν πολυεπίπεδα, εμβυθιστικά ηχοχρώματα. Ο ταλαντούχος μουσικός από την Αλεξανδρούπολη, εμνευσμένος από τις φιλοσοφικές αναζητήσεις του Henry Corbin και το βιβλίο ‘Man of Light in Iranian Sufism’, καταπιάνεται με τις βαθύτερες έννοιες του Φωτός και του Σκότους και μας παρουσιάζει μια άρτια “ηχητική” μετάφρασή τους. Κάθε ένα από τα δέκα κομμάτια του δίσκου, προσκαλεί τον ακροατή σε μία ακουστική εμπειρία, γαλήνια και υποβλητική, καταφέρνωντας περίτεχνα να συνταιριάζει την ηρεμία με τη μυστικιστική ατμόσφαιρα, η οποία είναι έκδηλη καθόλη τη διαρκεια του.

Μουσική παραγωγή/ προγραμματισμός/ μίξη: Γιάννης Γκόγκος

Tracklist:

1. Amor Fati

2. Slow Rise

3. Shine

4. Swirling Into The Abyss

5. Magma Core

6. Luminous Blackness

7. Light Within

8. Dive

9. The Path

10. Warmth In The Void

credits:

mastering: Pitchcraft Mastering, London

artwork: Theophilos Gerontopoulos

cover photo: Giannis Gogos

P&C Saos Records 2025 (SAOSLP02)

Λίγα λόγια για τον δημιουργό:

Ο Γιάννης Γκόγκος είναι αυτοδίδακτος μουσικοσυνθέτης και φωτογράφος από την Αλεξανδρούπολη. Ξεκίνησε να ασχολείται με την παραγωγή μουσικής το 2005. Τρία χρόνια αργότερα όμως θα τον κερδίσει η τέχνη της φωτογραφίας. Για αρκετά χρόνια

η θεματολογία του επηρεάζεται απο την άγρια και μυστηριακή ομορφιά της οροσειράς της Ροδόπης. Η γέννηση της κόρης του το 2014 ενεργοποιεί μια προσπάθεια συνειδητής σύνδεσης του φωτογραφικού μέσου και της τέχνης

γενικότερα με τον εσωτερικό του κόσμο. Η πανδημία του 2020 τον αναγκάζει να επιστρεψει στο home studio να το ανακατασκευάσει και ξαναξεκινήσει τη μουσική δημιουργία.

Ambient ηχοχρώματα, tape loops, ηλεκτρονικές μικροσυνθέσεις και οργανικές μελωδίες απο κιθαρες, καλίμπα και μεταλλόφωνα σε συνδυασμό με διαφορα πετάλια και εφέ αποτελούν την μουσική του φαρέτρα. Εχει κυκλοφορήσει δύο προσωπικά albums (Perceptual Tapes, Whitelabrecs) ενώ το 2024 παρουσίασε Live σε Καβάλα και Ορεστιάδα ένα οπτικοακουστικό project με τίτλο ‘Flow’.To ‘Light Within’ από τη Saos Records είναι το τρίτο προσωπικό του album.

https://gogosyiannis.wixsite.com/mysite