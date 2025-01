Το debut album του Yellow Red “My Little Words” είναι εδώ

To ντεμπούτο άλμπουμ του Yellow Red, “My Little Words”, μόλις κυκλοφόρησε από την Make Me Happy records.

Yellow Red ονομάζεται το αγγλόφωνο προσωπικό synth-pop project του Στέφανου Μανούση, ιδρυτικού μέλους του shoegaze – dream pop σχήματος Sugar for The Pill.

Με οδηγό την αγάπη και το πάθος για την synth pop και την New Wave σκηνή των 80’s, ο Yellow Red δημιουργεί έναν ήχο που συνδυάζει την αναλογική νοσταλγία με έναν φρέσκο και μοντέρνο ψηφιακό ήχο «εμποτισμένο» με catchy μελωδίες και στοχαστικούς στίχους που εξερευνούν τα σκαμπανεβάσματα της σύγχρονης ζωής, εμβαθύνοντας στην αγάπη, την ανθρώπινη σύνδεση και την ανακάλυψη του εαυτού μας.

Το ντεμπούτο του με τίτλο "My Little Words" είναι ένα αυτοβιογραφικό άλμπουμ δίνοντας έμφαση στο απρόβλεπτο ταξίδι της ζωής και στα συναισθήματα που συνδέονται με αυτό, ένας στοχαστικός διαλογισμός για το αναπόφευκτο των προκλήσεων και την ανθεκτικότητα που απαιτείται για να περιηγηθείς σε αυτό.

Στην θεματολογία του δίσκου περιέχονται η αγάπη και η αφοσίωση, το πέρασμα του χρόνου, η χαμένη παιδική αθωότητα, η «σύγκρουση» παιδική ηλικίας και ενηλικίωσης, το πως η απώλεια και η θνητότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο για να ζήσουμε θαρραλέα και να προχωράμε μπροστά. Η ανάγκη για να ντύσουμε πολλές φορές την εσωτερική μας πραγματικότητα με ένα «ψεύτικο» πρόσωπο ως απαραίτητο μέσο επιβίωσης.

Σε άλλες στιγμές εκφράζεται απογοήτευση για την κοινωνική πραγματικότητα ή τις προσωπικές σχέσεις που πνίγουν τα όνειρα και προκαλούν συναισθηματικές πληγές και αποξένωση ενώ γίνεται κριτική των δυνάμεων που στραγγίζουν τη νεανική αισιοδοξία και ζωτικότητα.

Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Στέφανο Μανούση και τον Άλεξ Μπόλμπαση που έκανε και τις μίξεις. Το mastering έγινε από τον Ηρακλή Βλαχάκη.

Το “My Little Words” αποτυπώνει με απλό τρόπο τη διαρκή μάχη που δίνουμε με τις υπερβολικές σκέψεις , το υπαρξιακό βάρος και την καταπίεση των συναισθημάτων μας, το κενό του υλισμού και την απογοήτευση της σύγχρονης ζωής και προτρέπει να αφήσουμε πίσω την τρέχουσα πραγματικότητα και να γυρίσουμε σε στιγμές της παιδικής μας ηλικίας όπου ο αυθορμητισμός, η εσωτερική ζωντάνια και ο χορός λειτουργούν σαν ένα αναζωογονητικό κάλεσμα για να ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Είναι μια υπενθύμιση ότι η ζωή είναι ένας ανοιχτός δρόμος και υπάρχει πάντα μια ευκαιρία να χορέψουμε, να ονειρευτούμε και να ξεκινήσουμε ξανά.

«Cause this life is a farce» η όχι;

Ο Yellow Red προσκαλεί τους ακροατές να χορέψουν, να ονειρευτούν και να χαθούν σε ένα “πορτοκαλί” ηχητικό ταξίδι.

Άλλωστε “Το πορτοκαλί είναι το νέο μαύρο!”

Το “My Little Words” είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σύντομα σε CD από την Make Me Happy records.

