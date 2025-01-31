Πληροφορίες

RONI IRON: Η fim noir αύρα του "Medusa's Fate"

O γνωστός παραγωγός και DJ από το Ναύπλιο Roni Iron (Παναγιώτης Μιχαλέας), κυκλοφορεί την ολοκαίνουργια ηχογράφηση του.

Δελτίο Τύπου

Πρόκειται για ένα μουσικό θέμα με ατμοσφαιρική, κινηματογραφική αύρα, που σε ταξιδεύει σαν soundtrack νυχτερινής σκηνής σε φιλμ νουάρ: ο groovy ρυθμός του σε παρασύρει ενώ οι jazz επιρροές ξεδιπλώνονται μέσα από τους αυτοσχεδιασμούς ενός σαξόφωνου.  Το “Medusa’s Fate” που θα μπορούσε να “ντύσει” το ίδιο υπέροχα τη σκηνή μιάς περιπλάνησης σε νυχτερινή πόλη γεμάτη φώτα νέον ή μία καταδίωξη σε slow motion. Το σίγουρο είναι ότι χωρίς καμία αμφιβολία, σε κερδίζει με τη πρώτη ακρόαση.

MEDUSAs FATE artwork

Έχοντας πρόσφατα γνωρίσει ξεχωριστή επιτυχία με τη διασκευή του στο “Φοβάμαι”  που είναι το βασικό θέμα της τηλεοπτικής σειράς “Ο Γιατρός”, o Roni Iron έχει κυκλοφορήσει μέσω της The Hubsters έναν ευρύ κατάλογο εξαιρετικών ηχογραφήσεων, από διαφορετικά μεταξύ τους είδη, από downtempo μέχρι techno και από cinematic themes μέχρι organic house , οι περισσότερες των οποίων περιλαμβάνονται στις συλλογές  “Organic Soundscapes, Vol.1” , “Techno Alley”,  “Electronic Soundwaves - prt1: Dusk”“Electronic Soundwaves -prt2: Dawn” και φυσικά στο πρόσφατο άλμπουμ “Glass Rooms”

https://orcd.co/medusasfate

Κυκλοφορεί από τη The Hubsters

