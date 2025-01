Δείτε το νέο video clip της Μαρίνας Σάττι για το «Επάνω στο Τραπέζι»

Lambrini Girls - Who Let The Dogs Out

Το πολυπλατινένιο P.O.P. μουσικό ταξίδι, που έθισε το ελληνικό και το διεθνές κοινό στο πρωτοποριακό μουσικό και αισθητικό σύμπαν της Μαρίνας Σάττι, συνεχίζεται.

Μετά από απανωτά "teasers" στα social της, το νέο της τραγούδι (και video clip) είναι εδώ.

Νέος σταθμός… EPANO STO TRAPEZI για το άλμπουμ P.O.P. II, με τη μοναδική hitmaker και performer, Μαρίνα Σάττι να επιστρέφει με ένα χορευτικό τραγούδι, το οποίο κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company και τη Golden Records, και ένα τολμηρό βίντεο, που σπάει την ιλουστρασιόν βιτρίνα του λαμπερού κόσμου της δημοσιότητας και τον αποκαλύπτει, άγριο και ακόρεστο, μέσα από το δικό της καλλιτεχνικό πρίσμα, καθώς επαναλαμβάνει:

«Πανικός με πιάνει, το κορμί μου παίζει. Χύνω το ποτό μου στο τραπέζι».

Δείτε το βίντεο κλιπ:

EPANO STO TRAPEZI – Lyrics

Θέλω κι άλλα

Παρακάλια

Comedy show

Ειδήσεις ώρα 9

Κλείσ’ το στόμα κι άνοιξε τα μάτια

Panic attack

Γίνομαι κομμάτια

Πανικός με πιάνει, το κορμί μου παίζει

Χύνω το ποτό μου στο τραπέζι

BUCK IT UP – buck it uh’ buck it uh’ buck it up

Κανένας δε μιλάει

σ’ άλλο κανάλι πάει

κάτι να δει να φάει

τον πόλεμο κοιτάει

το αίμα για νερό διψάει

ντρέπομαι και πώς πονάει

πες μου πόσο κρατάει

όσο αυτό κρατάει

Panic attack

Πανικός με πιάνει το κορμί μου παίζει

Χύνω το ποτό μου στο τραπέζι

Χύνω το ποτό μου στο τραπέζι

Πανικός με πιάνει το κορμί μου παίζει

Μια πεταλούδα μακριά

σκεπάζει το ξημέρωμα

με ένα φτερούγισμά της

μαγικά

Πάνω από τα κύματα, Σύννεφα σα ζωγραφιά

I’m a wreck walker

I guess I’m a butterfly

Outro

Μες στη λούπα

Μέσα στη γυάλα

Τα ’χουν όλα, μα θέλουν κι άλλα [x2]

Μουσική: Marina Satti, OGE, Nikos Kodonas

Στίχοι: Anastasios Tsordas, Mikros Kleftis

Video credits:

Σκηνοθεσία: FA & FON

Παραγωγή: Riff Raff Films & Nomad Productions