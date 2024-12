Nightstalker - "Uncut": Ακούστε το νέο single μέσα από το επερχόμενο άλμπουμ τους

The Bonnie Nettles - First In / First Out

Οι βετεράνοι του heavy rock, Nightstalker, επιστρέφουν με το νέο τους single "Uncut", το πρώτο τραγούδι από το επερχόμενο έβδομο στούντιο άλμπουμ τους, "Return From The Point of No Return", το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 14 Μαρτίου 2025, μέσω της ιταλικής Heavy Psych Sounds.

Με τα σκληρά riffs, τους υπνωτιστικούς ρυθμούς και τα επιβλητικά φωνητικά του Argy, το "Uncut" αποτυπώνει τον χαρακτηριστικό ήχο της μπάντας, ενώ ταυτόχρονα προϊδεάζει για τη σκοτεινότερη και πιο επεκτατική κατεύθυνση του νέου άλμπουμ.

Το "Uncut" συνοδεύεται από video clip που σκηνοθέτησε ο Άγγελος Βινιεράτος με τον οποίο έχουν συνεργαστεί ξανά για το video του “Sweet Knife”. Το video περιέχει στιγμιότυπα από τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ που πραγματοποιήθηκαν στα Manos Backline studios.

Το "Return From The Point of No Return" αποτελεί έναν θρίαμβο του heavy rock και μια αδιάψευστη απόδειξη της κληρονομιάς των Nightstalker.

Το άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο από τις 14 Μαρτίου σε διάφορες εκδόσεις βινυλίου, σε CD digipack και ψηφιακά.

