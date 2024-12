Οι Royal Arch παρουσιάζουν το νέο τους single "Root of Your Downfall"

Το πολυαναμενόμενο ολοκληρωμένο debut album της αθηναϊκής μπάντας, που έχει ανοίξει μεταξύ άλλων Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, Fontaines D.C., Nothing But Thieves και Editors, έρχεται στις αρχές του 2025.