Yellow Red: Ο Στέφανος Μανούσης των Sugar For The Pill ξεκινά νέο synth pop solo project

O Yellow Red κυκλοφορεί το πρώτο του single “Live a Little Lie” μέσα από το ντεμπούτο του άλμπουμ “My Little Words” που θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2025 από την Make Me Happy records.

Yellow Red ονομάζεται το αγγλόφωνο προσωπικό synth pop project του Στέφανου Μανούση, ιδρυτικού μέλους του shoegaze – dream pop σχήματος Sugar for The Pill.

Το “Live a Little Lie” είναι ένα τραγούδι που αναφέρεται τόσο στον φόβο της θνησιμότητας όσο και στον πόνο της απώλειας καθώς και στην ανάγκη να τους «κοιτάξεις κατάματα» και να μην υποκύψεις σε αυτούς χωρίς όμως να τους αρνηθείς. «Η μοναξιά του ανθρώπου δεν είναι παρά ο φόβος του για τη ζωή» για αυτό "take all the fears and send them all to home/ write your role and put the mask on”.

Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Στέφανο Μανούση και τον Άλεξ Μπόλμπαση που έκανε και τις μίξεις. Το mastering έγινε από τον Ηρακλή Βλαχάκη.

Ακούστε το “Live a Little Lie”

Δείτε το Video