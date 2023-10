Σωτήριο Έτος 2023

Σ' έναν, τελικά όχι αρκετό για να μας αντέξει, κόσμο που αλλάζει και η παράνοια είναι η νέα κοινή λογική, γεμίζοντας την παροδική στον πλανήτη καθημερινότητά μας με Ακραία συγκινησιακά φορτία, οι Fundracar ξεπερνάμε τους περιορισμούς της τυχαίας φυσικής επιλογής και αναλαμβάνουμετην εξέλιξή μας.

Αφού ζήσαμε ένα Ακραίο σε δονήσεις συναυλιακό καλοκαίρι, θέλουμε πριν εξατμιστεί να επιστρέψουμε την ενέργεια που λάβαμε σχεδιάζοντας μια Ακραία Fundracar συναυλιακή βραδιά...μαραθώνιο.

* Rotation high-end καλεσμένων από το παρελθόν και το μέλλον.

** Laser show & optical illusions από τον μετρ του είδους LaserDesign.

*** Guest μπάντες γι' αυτή τη φορά, τα μουσικα φαινόμενα που ονομάζονται GEMMA και BABUSKA

****After-party μέχρι το πρωί από επίλεκτους dj και φίλους

From dusk till dawn λοιπόν για ένα experimental 12ώρο μουσικό meltdown...που θα μας επιτρέψει ηθικά να αποσυρθούμε για καιρό τελειώνοντας το νέο μας Ακραίο δίσκο.

Αντιστεκόμαστε με μια ψυχεδελική λιτανεία και τεκνοvicious σαξόφωνα, δημιουργώντας ένα παράλληλο σύμπαν ισότητας, ένωσης και ομορφιάς.

FUNDRACAR

Όλη η μέθη και η έκσταση της σκηνής πλαισιωμένη από μουσικές που προκαλούν δονήσεις, με τον αντίστοιχο ανατρεπτικό - πολλές φορές προκλητικό στίχο - βγαίνει συμπυκνωμένη ως ακαριαίο γεγονός που δεν αφήνει αμέτοχο τον θεατή.

Αντικαθεστωτικοί στον ήχο, ήχο προσωπικό που σου κολλάει, χωρίς να σνομπάρουν κανένα είδος μουσικής, συσπειρώνουν διαφορετικούς μουσικούς κόσμους .. RIFFS από την κόλαση, τετράγωνο μπάσο δυναμίτης, βουκολικά πνευστά και rave syths δημιουργούν ένα psych reggae παραλήρημα που σε συνδυασμό με την Punk αισθητική και ενέργεια της μπάντας σε απογειώνει, τα live σε στραγγίζουν, αδειάζεις τριπάρεις βιώνοντας μια θρησκευτική εμπειρία καλύτερη από την κάθε εκκλησία.

Marios Ntavelis: Guitar and Vocals

Nikos Xatzakis: Synths and Noises

Alexander Haritakis: Bass

Spiros Nikas: Sax

Erotokritos Pepper Kolaitis: Drums

Felipe Manev: Beatbox and Rap

George Verikakis: Sound Engineer

GEMMA

Όταν κάποιος σκέφτεται το νησί της Κρήτης στην Ελλάδα, η ρακή και οι κρητικοί χοροί έρχονται πρώτα στο μυαλό. Ωστόσο, το συγκρότημα Gemma που κατάγεται από την Κρήτη, μας δείχνει μια νέα οπτική του. Ηλεκτρονική μουσική, συνυφασμένη με τη ροκ και την παράδοση.

Οι Gemma είναι ένα πενταμελές συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 2017 στο Ρέθυμνο Κρήτης. Η μουσική τους είναι ένα ταξίδι σε πολλά μέρη και χρονοδιαγράμματα. Εμπνευσμένοι από τους αρχαίους παγανιστικούς κρητικούς ήχους και επηρεασμένοι από τους πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής μουσικής, δημιουργούν ένα μοναδικό φουτουριστικό show που συνδυάζει post rock ατμόσφαιρα, tribal ρυθμούς, trance vibes και electropunk στοιχεία.

Η Gemma αποτελείται από τους Δανιλή Ευαγγελία (φωνή, λούπες), Κάπαρο Γιώργο (παραγωγή, σύνθεση, λούπες, synths, κιθάρες), Μαυρογιαννάκη Νίκο (ντραμς), Πασχίδη Αναστάση (μπάσο) & Σπινθουράκη Αποστόλη (κρουστά)

Το πρώτο τους LP ονομάζεται Gemma, κυκλοφόρησε το 2021, συμπεριλαμβανομένων 8 κομματιών και έχει λάβει φανταστικές κριτικές από τον τύπο, τα blogs και τα ραδιόφωνα από όλο τον κόσμο. Τώρα εργάζονται για το δεύτερο άλμπουμ τους που πρόκειται να κυκλοφορήσει φέτος.

Η μουσική τους είναι διαθέσιμη σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε φυσική μορφή. Το συγκρότημα έχει υπέροχα μουσικά βίντεο για σχεδόν κάθε κομμάτι, οπότε μια επίσκεψη στο κανάλι του συγκροτήματος στο YouTube, θα σας αποδώσει.

Σβήστε τα φώτα, δυναμώστε την ένταση και ετοιμαστείτε να χορέψετε

BABUSKA

Η Babuska είναι μία μπάντα που με την ενέργειά της δημιουργεί ένα μεθυστικό μουσικό υβρίδιο, με βάση τη reggae και με afro, latin και βαλκανικούς ήχους.

Το κοινό παρασύρεται σε ένα φανταστικό ταξίδι, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση και από εκεί στη Ρωσία και στην Αφρική, φτάνοντας έως την Τζαμάικα και πίσω στα Βαλκάνια.

Disclaimer:

Laser and strobe lighting in use

Warning for people with photosensitivity

May cause damage to camera lenses

ARCH Club – Live Stage Ελασιδών 6, Γκάζι Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00

Εισιτήρια https://www.more.com/music/fundracar-and-friends-live-in-athens/

Early bird: 10€ Pre-sale: 13€ Ταμείο: 15€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com και του δικτύου καταστημάτων: (Public, Wind, Media Markt, βενζινάδικα Shell, BP, EKO, Metro, My Market)