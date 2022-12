Οι Loud Silence επιστρέφουν σε μια νέα εποχή για τη μπάντα, καθώς ξεφεύγουν από τη heavy πλευρά τους και μας συστήνουν την νέα ανανεωμένη μουσική ταυτότητά τους. Το “Take a Breath” είναι το πρώτο δείγμα γραφής του νέου επερχόμενου δεύτερου album τους.

Οι Loud Silence δεν είναι μια συνηθισμένη rock μπάντα. Έχοντας heavy rock και pop επιρροές, στόχος τους ήταν πάντα να δημιουργήσουν κάτι ξεχωριστό. Έτσι, λένε ότι παίζουν Heavy Pop. Ο Ανδρέας Γιαννακόπουλος, ο Νίκος Γιαννακόπουλος και ο Ιάσωνας Θέριος κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους “Elements” το 2020, με το οποίο απέσπασαν εξαιρετικά σχόλια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχουν μοιραστεί την σκηνή, σε Αθήνα και επαρχεία, με κάποια από τα πιο αξιοσημείωτα συγκροτήματα της χώρας (Planet Of Zeus, Void Droid, Breath After Coma κ.α.), αλλά και του εξωτερικού (Valley Of The Sun, Lionize), καθώς συμμετείχαν σε φεστιβάλ όπως το Schoolwave Festival, το New Long Festival και το Under The Sun.

Κυκλοφορεί από την Bitter Tea σε διανομή The Hubsters.