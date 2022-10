Δύο αγαπημένες μπάντες σε μία μοναδική μουσική σύμπραξη. Οι Keep Shelly In Athens και οι Sugar For The Pill συνεργάζονται για πρώτη φορά για το ολοκαίνουργιο single με τίτλο “I Don’t Want Your Romance” που μόλις κυκλοφόρησε ψηφιακά.

Το τραγούδι «ακροβατεί» ανάμεσα σε shoegaze και dream pop ήχους , με την αιθέρια φωνή της Vana Rose να το πλαισιώνει και είναι σίγουρο πως θα σας κάνει να λικνιστείτε στους ρυθμούς του. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως η πρώτη παγκόσμια ραδιοφωνική μετάδοση έγινε στον KEXP Radio Seattle και παίζεται ήδη στα ραδιόφωνα της Αμερικής.

Η ηχογράφηση έγινε στα Artracks Studios.

Η παραγωγή και η σύνθεση έγινε από τον RΠЯ.

Μίξη: RΠЯ και George Priniotakis

Mastering: George Priniotakis – Artracks Studios

Λίγα Λόγια για τις μπάντες:

Τους Keep Shelly In Athens τους γνωρίζουμε αρκετά χρόνια μέσα από τις υπέροχες συνθέσεις τους που κινούνται σε Ambient pop , down και low tempo electronica δρόμους συνοδείας αιθέριων φωνητικών να αποτυπώνουν τα παροδικά συναισθήματα της ζωής στην πόλη και το αναπόφευκτο πέρασμα του χρόνου. Έχουν διανύσει κυριολεκτικά χιλιόμετρα κάνοντας περιοδείες σε Αμερική και Ευρώπη, παίζοντας στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του πλανήτη (Coachella Festival, Parklife Festival, Brighton's The Great Escape Festival and Austin's Fun Fun Fun, etc.). Το κομμάτι τους “ Don’t Fear The Reaper” σημείωσε μεγάλη επιτυχία και επένδυσε μουσικά την ταινία “ Unhinged” με πρωταγωνιστή τον Russel Crowe.

Οι Sugar For The Pill μας συστήθηκαν το Μάρτιο του 2022 με την εκπληκτική τους κυκλοφορία “Wanderlust”, που αποκόμισε θετικότατες κριτικές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και εξαντλήθηκε μέσα στις πρώτες εβδομάδες της κυκλοφορίας του . Πολλά μουσικά μέσα χαρακτήρισαν το άλμπουμ ως έναν από τους καλύτερους shoegaze δίσκους της χρονιάς. Τα κομμάτια τους παίζονται σε γνωστούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά τον κόσμο ( BBC RADIO, KEXP, DKFM, BEST, NOSTOS, etc), και αρχίζουν να αποκτούν όλο και περισσότερους fans. Η Κορυφαία στιγμή τους ήταν η εμφάνισή τους στο πρόσφατο Release Athens Festival , στο πλευρό των Nick Cave, Mogwai και Fontaines DC.