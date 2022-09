Οι Αθηναίοι rockers Half Gramme of Soma, έδωσαν μόλις στην δημοσιότητα το δεύτερο video για το τραγούδι "Magnetar" από την επερχόμενη δισκογραφική τους δουλειά "Slip Through The Cracks", που είναι προγραμματισμένη για κυκλοφορία στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, μέσω της Γερμανικής SOL Records, division του θρυλικού πλέον heavy rock booking agency Sound Of Liberation.

Το εξαιρετικό video είναι ένα stop motion animation της mulumu, που προσφέρει μια 90's μελαγχολία στο νέο τραγούδι, που μοιάζει να σηματοδοτεί και μία πολύ ενδιαφέρουσα μουσική στροφή του σχήματος προς την αγαπημένη του δεκαετία. Οι Half Gramme of Soma πριν μία πενταετία μας φιλοδώρησαν με το εξαιρετικό "Groove Is Black" album, ανεβάζοντας ήδη τον πήχη και κορυφώνοντας την προσμονή για το επόμενο δισκογραφικό τους βήμα.

Σε δηλώσεις των ιδίων: “Με το ‘Magnetar’ είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε μία νέα πλευρά μας, την οποία σφυρηλατούμε εδώ και χρόνια στο studio, μιας που είναι αυτή που μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στα αγαπημένα μας ακούσματα. Με το υπέροχο stop motion video της υπερταλαντούχας mulumu θεωρούμε πως μπαίνει το τελευταίο κομμάτι στο παζλ της αισθητικής του νέου album, που γεφυρώνει παλιούς και νέους Half Gramme of Soma. Ανυπομονούμε να το μοιραστούμε μαζί σας!"

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Half Gramme of Soma αναχωρούν σε λίγες ημέρες για την Ευρωπαϊκή τους περιοδεία στο πλευρό των Naxatras, που κλείνει στις 22 Οκτωβρίου στην Αθήνα, σε μια άτυπη ζωντανή παρουσίαση του νέου album στο An Club.

Οι προπαραγγελίες για το “Slip Through The Cracks” σε δίσκο βινυλίου και CD, αλλά και του merchandise που το συνοδεύει έχουν ξεκινήσει, μέσω της SOL Records και της σελίδας Bandcamp του συγκροτήματος.

Εδώ το βίντεο:

Προπαραγγείλτε εδώ:

https://sol-records.com/collections/half-gramme-of-soma

https://halfgrammeofsoma.bandcamp.com/

Follow Half Gramme of Soma:

https://www.facebook.com/hgosband

https://www.instagram.com/half_gramme_of_soma

https://www.youtube.com/channel/UC3FNFr9lx2-IMACJd-BCNiw