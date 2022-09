Ένα συγκλονιστικό καλοκαίρι φεύγει. Ένα καλοκαίρι που η Αθήνα φόρεσε τα καλά της, άνοιξε τις πόρτες της, τα δωμάτιά της, τις ταράτσες της και φιλοξένησε εκατομμύρια τουρίστες. Μια πόλη που επέστρεψε δυναμικά, αναβαθμίζοντας τις υποδομές της και καταλαμβάνοντας επάξια μια από τις κορυφαίες θέσεις στον τουριστικό χάρτη του κόσμου. Ένα κέντρο που ανθεί από boutique hotels, μεταφέροντας σε κάθε γλώσσα το μήνυμα της φιλοξενίας.

Αυτό το κέντρο το γιορτάζουμε. Under The Stars festival ή αλλιώς, το καλοκαίρι που δεν θέλουμε να τελειώσει. Ένα μοναδικό, 4ήμερο φεστιβάλ σε 7 από τα ομορφότερα Roof Top Bar ξενοδοχείων του κέντρου της Αθήνας υπό τους ήχους μερικών από τους πιο αναγνωρίσιμους dj και ραδιοφωνικούς παραγωγούς της πόλης. Αυτό είναι όλο; Όχι βέβαια. 7 από τα πιο δραστήρια και ευρηματικά bar που δηλώνουν ‘’αθηναϊκό’’ ταχυδρομικό κώδικα, κάνουν take over έκπληξη στις ταράτσες του φεστιβάλ, παρουσιάζοντας μία παράλληλη λίστα cocktail για να φύγουμε με τις καλύτερες αναμνήσεις. Η Αθήνα από ψηλά σε 7 μόλις κινήσεις.

15 με 18 Σεπτεμβρίου, η καρδιά της πόλης χτυπάει ψηλά. The Zillers, Moxy Athens City, The Foundry, A For Athens, The Modernist, The RoofTop Athens και το Lighthouse Athens ανοίγουν τις ταράτσες τους και υποδέχονται τις ομάδες των Naked, The Bar In Front Of The Bar, Mr Fox, Abstract, Lot 51 και Diego με το soundtrack που θα δημιουργήσουν οι Giorgos Mouhtaridis, Dimitris Papaspyropoulos, Anna Anastasiou, Maria Papidaki, Evi Sidiropoulou, Dj Snatch, Mr Stinson, Entropia Records, Clubkid, Katia και Street Outdoors Soundsystem.

Το ’’Under The Stars festival’’ φέρνει για πρώτη φορά μαζί 7 μοναδικά roof top bar ξενοδοχείων, 7 μοναδικά bar της πόλης και 13 καλλιτέχνες κάτω από την ίδια ομπρέλα και για 4 μέρες, από τις 15 έως της 18 Σεπτεμβρίου γίνεται ο απόλυτος προορισμός. Η Αθήνα από ψηλά, όπως δεν την έχεις ξαναδεί, στο τελευταίο μεγάλο event του καλοκαιριού και με ελεύθερη είσοδο.

Thursday 15 September

The Zillers x Naked x Anna Anastasiou @ 20:00

Friday 16 September

Moxy Athens City x The Bar In Front Of The Bar x Giorgos Mouhtaridis / Dimitris Papaspyropoulos @ 19:00

A For Athens x Evi Sidiropoulou @ 20:00

The Foundry x Fox x Maria Papidaki @ 20:00

Saturday 17 September

The Modernist x Abstract x Dj Snatch @ 20:00

The RoofTop Athens @ Selina x Lot 51 x Clubkid / Mr Stinson / Katia Kout / Entropia Records @ 19:00

Sunday 18 September

Lighthouse Athens x Diego x Street Outdoors Soundsystem @ 18:00