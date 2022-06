Δείτε το βίντεο για το τέταρτο single της από το Up and Away, το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της Ελληνίδας καλλιτέχνιδας στην ιστορική Sub Pop.

Η Σtella σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί το επίσημο βίντεο για το "Nomad", το οποίο αποτελεί το τέταρτο single της από το “Up and Away”, το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της Ελληνίδας καλλιτέχνιδας στην ιστορική Sub Pop.

Γυρισμένο κατά τη διάρκεια της νύχτας σε σε μια παραδοσιακή ελληνική ψαρόβαρκα, το βίντεο του "Nomad" βρίσκει τη Στέλλα μέσα στο πέλαγος, να τραγουδά κάτω από το φως του φεγγαριού.

Το “Up and Away” θα περιλαμβάνει το “Nomad”, το "The Truth Is", το "Charmed" και το ομώνυμο κομμάτι “Up and Away” και θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιουνίου 2022 παγκοσμίως από τη Sub Pop. Ηχογραφήθηκε μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου μαζί με τον Άγγλο παραγωγό και βασικό μέλος των Swet Shop Boys, Redinho και θα αποτελεί τη δεύτερη διεθνή δισκογραφική δουλειά της Σtella.

Το "Up and Away" είναι πλέον διαθέσιμο για pre-order σε CD/LP/DSP από τη Sub Pop. Προπαραγγελίες του μπλε αδιάφανου βινυλίου μπορούν να γίνουν από το megamart.sub pop.com, και από επιλεγμένα καταστήματα στη Βόρεια Αμερική, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη.

Track Listing:

Up and Away Nomad Manéros Charmed Another Nation Black and White Titanic The Truth Is Who Cares Is It Over

Ακούστε/δείτε το νέο single “Nomad”:

Photo Credit: Dimitra Tzanou