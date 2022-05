Την είδηση έκανε γνωστή μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Twitter, η καλή του φίλη και σύζυγος του Μίμη Πλέσσα, Λουκίλλα Πλέσσα-Καρρέρ. Πιο συγκεκριμένα, έγραψε:

«Στην Αυγή του καλοκαιριού διάλεξες να φύγεις ψυχούλα μου…. Εσύ που μας εκανες να λατρέψουμε τα καλοκαίρια….. τόσα καλοκαίρια…. Ξεκουράσου….θα σ’αγαπω πάντα… «Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα με δίχως ένα σύννεφο με δίχως στεναχώρια Αλλ' όμως δε με ζέστανε ο ήλιος του».

Δείτε την ανάρτησή της στο Twitter:

Πρόσφατα, μάλιστα, ο Τάκης Σαγιώρ είχε αναφέρει πως ο τραγουδιστής είχε μείνει μόνο 42 κιλά.

O Τάκης Σαγιώρ είχε γράψει σε ανάρτησή του: «Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά! Ο μεγάλος μας τραγουδιστής, με την βελούδινη φωνή ΔΑΚΗΣ….. δεν είναι καλά! βρίσκεται στο σπίτι του και τον φροντίζουν ο αγαπημένος του εξάδελφος και ο πολύ στενός του φίλος και συνάδελφος του, μαζί με την σύζυγό του, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ! ακόμα κοντά του βρίσκονται ο πιανίστας του «πολλά χρόνια συνεργάτης του» και ένας Αιγύπτιος που φροντίζει το σπίτι! Το τηλέφωνο του έχει αλλάξει νούμερο, το έχουν 2-3 στενοί του φίλοι! κανείς άλλος δεν πλησιάζει το σπίτι! ήταν επιθυμία του Δάκη, δεν θέλει να τον βλέπουν σε αυτή την κατάσταση και να τον…. λυπούνται!».





«Στο “Τόσα Καλοκαίρια”, στην προίκα αυτή του Μίμη Πλέσσα, οφείλω πολλά από το 1968 ως και σήμερα»

Ο Δάκης γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1943. Το κανονικό του όνομα ήταν Βρασίδας Χαραλαμπίδης. 20 χρόνια μετά, ήρθε στην Ελλάδα και σχεδόν αμέσως, κατάφερε να κερδίσει το κοινό. Όταν πήγε στον Μάτσα για να υπογράψει το πρώτο του συμβόλαιο και του είπε το Βρασίδας, αυτός του είπε ότι αυτό θα του ταίριαζε μόνο αν τραγουδούσε ρεμπέτικο. Έτσι, ο τραγουδιστής αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το υποκοριστικό από το όνομα που τον φώναζε η μητέρα του: Βρασιδάκης – Δάκης.

Κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, Deep in the heart of Athens, στα αγγλικά και αμέσως μετά ακολούθησαν οι μεγάλες του επιτυχίες.

Ανάμεσα σε αυτές που ξεχώρισαν και ακούγονται μέχρι και σήμερα, είναι τα «Τόσα καλοκαίρια» και το «Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά».



Σε συνέντευξή του στο Avopolis πριν μία δεκαετία ανέφερε:

«Στο “Τόσα Καλοκαίρια”, στην προίκα αυτή του Μίμη Πλέσσα, οφείλω πολλά από το 1968 ως και σήμερα. Αυτό το τραγούδι είναι με την υπογραφή μου, όπως λέτε, αλλά είναι και μερικά άλλα –όπως το “Πάρε Ένα Κοχύλι Από το Αιγαίο” της Eurovision, το “Εκείνο Το Πρωί Στην Κηφισιά”, η συνεργασία μου με τον Θάνο Σοφό (ήταν ο στιχουργός και ο παραγωγός του “Αλαλούμ”), η “Θωρακισμένη Μερσεντές”, η “Τζαμάικα”, το “Τσάι Με Λεμόνι”, η “Αλεξάνδρεια”…»

Συνεργάστηκε με μερικούς από τους μεγαλύτερους συνθέτες, όπως ο Μίμης Πλέσσας και ο Γιάννης Σπανός. Έχει τραγουδήσει στίχους στιχουργών όπως Πυθαγόρας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος Ελευθερίου, Δημήτρης Ιατρόπουλος, Σώτια Τσώτου, Ξενοφώντας Φυλέρης, Θάνος Σοφός, Ρόνη Σοφού κ.ά.

«Για εμένα το τραγούδι δεν ήταν μια δουλειά»

«Για εμένα το τραγούδι δεν ήταν μια δουλειά, μα κάτι που μου άρεσε, ένα χόμπι. Κι ακριβώς επειδή είναι κάτι που μου αρέσει, ποτέ δεν ζω χωρίς αυτό: είναι προτεραιότητα στη ζωή μου. [...] Δεν με ενδιαφέρει να δοξαστώ, να φαίνομαι, δεν με ενδιαφέρει πια η καριέρα. Με νοιάζει να συμμετάσχω όταν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Avopolis στα τέλη του 2011, πριν από το Party Romantica στο Gagarin, στο οποίο συμμετείχε.