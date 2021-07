H Veego Records συμπληρώνει δύο χρόνια ζωής και το γιορτάζει με την κυκλοφορία μιας συλλεκτικής κασέτας. Η ετικέτα που αφορά τη μουσική του χθες, του σήμερα αλλά και του αύριο συγκεντρώνει στην συλλογή Trippy Summer Vibe μερικές από τις καλύτερες στιγμές του.

Η Veego δημιουργήθηκε με σκοπό να αναδείξει παλαιότερες δισκογραφικές παραγωγές, αλλά και να προσφέρει νέες. Έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα δέκα κυκλοφορίες, ενώ άλλες πέντε θα εκδοθούν στο άμεσο μέλλον. Οι δίσκοι αυτοί, φιλοδοξεί να είναι αυτοί που αναζητούμε στην καθημερινότητα μας όταν θέλουμε να απολαύσουμε μουσική στο πικάπ μας.

Το 'Summer trippy vibe' θα κυκλοφορήσει σε 50 συλλεκτικές κασέτες και περιλαμβάνει δεκατ έσσερα κομμάτια. Ανάμεσα τους θα βρούμε το "Σεμπάστιαν", το νέο single της Melentini, τ η μοντέρνα jazz των Kepler is Fr ee, την υπέροχη διασκευή της Kid Moxie στο 'Big in Japan' των Alphaville, ένα χαμένο progressive / kraut roc k διαμάντι του Σταύρου Λογαρίδη, ένα δείγμα από τον πρώτο προσωπικό δίσκο του Θανάση Dzingovic, στην ελληνόφωνη διασκευή του 'Light My Fire' των Doors από τους θρυλικούς Athenians of Toronto , την επίσης ελληνόφωνη disco / funk των Ka shmir από τα 90s’, τον ευρηματικό Sonny Touch και το καυτό, καλοκαιρινό hip hop 'Διακοπες στην Αθήνα' απο την Sci-Fi River.

Οι μουσικές επιλογές της Veego Records είναι ένα πέρασμα από διαφορετικά είδη, ταιριάζουν σε διαφορετικά ακούσματα και γίνονται εύκολα κομμάτι της ραδιοφωνικής εκπομπής, του blog, του set list ή του podcast σου. Reco(rd)mended Music που θυμίζει τον τρόπο που ξεκινήσαμε να αγαπάμε τη μουσική.

Tracklist:

1. Διακοπές στην Αθήνα – Sci Fi River

2. Voodoo Can-Can (Radio Edit) – Sonny touch

3. Νεραντζιά – Παιδί Τραύμα

4. Σεμπάστιαν – Melentini

5. Big In Japan – Kid Moxie

6. Two Killers murder Fotini – Jean-Michel Bernard

7. Juno (feat.Kali) – Kepler is Free

8. Εξωγήινοι - Kashmir

9. The Only One – Stavros Logaridis

10. Ηλιαχτίδα (feat. Vassilis Dokakis) – Melentini

11. Έλα Αγάπη μου κοντά/Light my Fire – Athenians of Toronto

12. Ένα Παιχνίδι – Πόπη Αστεριάδη & Κ. Βήτα

13. Cluster 3 (Melorman re-edit) - Kepler is Free

14. Ωκεανία – Dzingovic