Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο 2021 το νέο official video (videoclip) των Echo Basement με το κομμάτι τους “Post Dance”, γυρισμένο εξ ολοκλήρου με πλάνα από την ζωντανή εμφάνισή τους – παρουσίαση του album “No Form OF Human Government” το 2019 στο Temple Athens.

Το βίντεο κλιπ αποτυπώνει τον δυναμικό χαρακτήρα, την ένταση, το μυστήριο και τα ξεσπάσματα που χαρακτηρίζουν τις συναυλίες των Echo Basement. Το "Post Dance” αποτελεί εξάλλου, προοίμιο του ύφους των νέων δημιουργιών που θα μας χαρίσει η μπάντα το επόμενο διάστημα.

Βλέπετε και ακούτε το "Post Dance" παρακάτω:

Credits:

Post Dance – Echo Basement

album: “No Form Of Human Government” (2019, Rudu Records)

video: Nikolaos Mpikas Films / “We Love To Create Films”

from the Live concert at “Temple Athens”, June 13th 2019