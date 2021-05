Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει την 20η διοργάνωση του Athens Technopolis Jazz Festival και τη νέα hybrid εκδοχή του για 3 μέρες, από την Πέμπτη 27 έως και το Σάββατο 29 Μαΐου 2021. Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης μπορεί, αυτή τη φορά, να μην γεμίσει ολόκληρη την Τεχνόπολη όπως συνήθιζε άλλες χρονιές, θα φροντίσει όμως να φτάσει παντού – όπου κι αν βρίσκεστε! – μέσα από τα ψηφιακά του δίκτυα: το νέο κανάλι του στο YouTube και τη σελίδα του στο Facebook. Τι θα ακούσουμε φέτος; 14 μπάντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κορυφαίους διεθνείς καλλιτέχνες στα καλύτερά τους, διαφορετικά και αναπάντεχα είδη της τζαζ, crossover ρεπερτόριο, ενώ την τιμητική της έχει – όπως πάντα – και η εγχώρια σκηνή αφού ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχουν οι νικητές που αναδείχτηκαν πέρυσι από τον διαγωνισμό για τις ελληνικές συμμετοχές.

Επειδή, όμως, η μουσική έχει τον πρώτο λόγο, ladies & gents, ιδού το line-up του 20ου Athens Technopolis Jazz Festival. Enjoy!

Την έναρξη του φετινού φεστιβάλ αναλαμβάνει το κουαρτέτο των Macumba από την Κύπρο και οι εκρηκτικές συνθέσεις τους που – αν και από μακριά – θα μας ταξιδέψουν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού με ήχους που θυμίζουν Λατινική Αμερική. Ακολουθούν οι Πολωνοί EABS (ακρωνύμιο για το Electro-Acoustic Beat Sessions) με τη δική τους ιδιαίτερη ερμηνεία της τζαζ, μία επαναδιαπραγμάτευση των κλασικών του είδους συνδυασμένη με σύγχρονους urban ήχους, μία «αναδόμηση μέσα από την αποδόμηση» - όπως αναφέρουν και οι ίδιοι χαρακτηριστικά. Για τη συνέχεια, η μουσική σύμπραξη του ακορντεονίστα Roman Zabelov με τον ντράμερ και πολυοργανίστα Jan Silk ή –κατά κόσμον- οι Zabelov Group από την Τσεχία θα μας παρασύρουν με τις κινηματογραφικές συνθέσεις τους, ενώ λίγο αργότερα οι Botticelli Baby, με ένα μίγμα άκρως ενδιαφέροντος gypsy τζαζ-πανκ εκ Γερμανίας, έχουν δώσει μία και μοναδική υπόσχεση: να μας ξεσηκώσουν! Η πρώτη μέρα του φετινού Athens Technopolis Jazz Festival κλείνει με headliner τον βραβευμένο Έλληνα συνθέτη και ντράμερ Billy Pod –κατά κόσμον Βασίλη Ποδαρά- με τον πολυμορφικό, γεμάτο και «θεραπευτικό» ήχο του.

Η πρώτη εμφάνιση της Παρασκευής μπορεί να είναι από τη Σουηδία, αψηφά όμως τα μουσικά σύνορα. Ο λόγος για τον ατμοσφαιρικό σαξοφωνίστα Martin Wirén και το προσωπικό του project Bear Garden. Ακολουθεί η πειραματική, μάλλον μυστηριακή μουσική της συνθέτριας, πιανίστα και ερευνήτριας Anna Stereopoulou, η οποία θα δώσει τη σκυτάλη σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συγκροτήματα της afro-beat σκηνής που έρχονται (κι όμως!) από τον Βορρά: The KutiMangoes από τη Δανία! Το κλείσιμο της βραδιάς αναλαμβάνει ο πολυπράγμων και αγαπημένος πλέον σαξοφωνίστας του φεστιβάλ, ο ένας και μοναδικός Dimitris Tsakas με την μπάντα του.

Την τρίτη και τελευταία του μέρα, το ATJF ανοίγει με τους Federica Lorusso Trio από την Ολλανδία, ένα project που γεννήθηκε το 2018 με ιθύνουσα την Ιταλίδα πιανίστα Federica Lorusso και χαρακτηρίζεται από μεγάλες δόσεις ενέργειας και groove, έναν συνδυασμό «παραδοσιακού» post-bop με καινοτόμα στοιχεία. Στη συνέχεια, νέα πνοή θα φυσήξει από το Λουξεμβούργο με το τρίο των Dock in Absolute και την γεμάτη εναλλαγές μουσική τους που ισορροπεί ανάμεσα στην progressive jazz, την κλασική μουσική και τη ροκ, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι έχει εκατοντάδες χιλιάδες ιστορίες να διηγηθεί… Αμέσως μετά, το Sokratis Votskos Quartet, το μοναδικό ελληνικό συγκρότημα με συμβόλαιο στη θρυλική Jazzman Records, μας καλεί να «σκιαγραφήσουμε το άγνωστο» μέσα από ένα μουσικό ταξίδι στη σύγχρονη τζαζ, blues αναφορές, ελληνικούς και βαλκανικούς ήχους. Στην ψηφιακή σκηνή του φεστιβάλ ακολουθεί ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους τζαζ τρομπετίστες, ο Αμερικανός Marquis Hill, ο οποίος μαζί με τέσσερις εξαιρετικούς μουσικούς, διασκευάζει το πρώτο του άλμπουμ New Gospel και μας το παρουσιάζει σε μία ολοκαίνουρια εκδοχή. Την αυλαία του φετινού Athens Technopolis Jazz Festival κλείνει το Antoine Karacostas Trio που θα μας παρουσιάσει τις λυρικές προσωπικές συνθέσεις του Ελληνογάλλου πιανίστα, μια συνομιλία της modern jazz της Νέας Υόρκης και της Μέσης Ανατολής με την ελληνική παραδοσιακή μουσική και το ρεμπέτικο. Όλα αυτά και άλλα πολλά στη νέα υβριδική εκδοχή του Athens Technopolis Jazz Festival! Feel free to jazz it up όπου κι αν βρίσκεστε!

Jazz be there, jazz be anywhere!