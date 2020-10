Wednesday giveaways! Κάθε εβδομάδα κερδίστε επιλεγμένα βιβλία

Το avopolis.gr σας δίνει την ευκαιρία κάθε Τετάρτη να κερδίσετε βιβλία από την ευρύτερη ποπ κουλτούρα. Κάθε Τετάρτη 2 τυχεροί στη σελίδα του Facebook και 2 τυχεροί στο λογαριασμό του Instagram θα κερδίζουν από ένα βιβλίο.

Λίγα λόγια τα βιβλία της εβδομάδας:



ΩΚΕΑΝΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, David Toop

Μια αντιπροσωπευτική «ιστορία» της μουσικής του 20ού αιώνα. Μέσα από συνεντεύξεις επιδραστικών μουσικών όπως ο Brian Eno, ο Lee Perry και ο Sun Ra, ο Bill Laswell, ο Ryuichi Sakamoto και οι Kraftwerk



ΛΑΓΕ ΤΡΕΞΕ, John Updike

H σπουδαιότερη λογοτεχνική παρακαταθήκη του πολυβραβευμένου αμερικανού λογοτέχνη Τζον Απντάικ θεωρείται ως σήμερα ο χαρακτήρας του «Λαγού» Άνγκστρομ στη σειρά The Rabbit series.



