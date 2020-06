Σήμερα στο Χοροστάσιο, ο «τελευταίος χορός» της σεζόν για το Avopolis Radio

Στην Ταράτσα,στο Χοροστάσιο, στο κέντρο της πόλης την Τετάρτη 24 Ιουνίου το Avopolis Radio αποχαιρετά μία ακόμη ραδιοφωνική σεζόν σε ένα all together now soiree, με τους παραγωγούς του σταθμού να πίνουν κρύες μπύρες, να παίζουν καυτές μουσικές και να σχεδιάζουν τα ραδιοφωνικά πλάνα της επόμενης.

Παράλληλα, λανσάρουμε και το καλοκαιρνό μας dj residency στην Ταράτσα. Yeap, την Παρασκευή 26 Ιουνίου βγάζουμε τα τελευταία καλοκαιριάτικα μικρόφωνα on air και την Δευτέρα 29 Ιουνίου ξεκινάμε το εβδομαδιαίο μας dj residency. Κάθε Δευτέρα ένας διαφορετικός dj του σταθμού θα διαλέγει μουσική για τους ντόπιους τουρίστες της πόλης και θα έχει θέα την Αθήνα στις δροσερές ώρες της ημέρας, δηλαδή από τις 8μμ και μετά.

Για αυτή την Τετάρτη αναμείνατε all star dj line up. Σχεδόν όλοκληρο το crew του σταθμού θα παρελάσει από τα decks με στικάκια έτοιμα για να μοιράσουν summer vibes στα μόλις 20λεπτα mini set που θα έχει ετοιμάσει ο καθένας.

Είσοδος ελεύθερη.

Εδώ το Facebook event.