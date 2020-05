Virus Positions: Η συλλογή της καραντίνας από την Inner Ear

Μπορεί να μην μπορούμε να απολαύσουμε τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες από κοντά, όμως η Inner Ear προσπάθησε να κάνει ό,τι μπορεί βάσει συνθηκών και να συγκεντρώσει μερικά από τα ονόματα του ρόστερ της σε μια «καραντινική» συλλογή.

Έτσι, στο Virus Positions θα βρείτε 14 καλλιτέχνες του label σε ισάριθμα κομμάτια, τα οποία, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από το Bandcamp.

Όπως διαβάζουμε και στο σημείωμα της συλλογής:

«Μας λείπουν τα δισκοπωλεία, τα παζάρια δίσκων, τα φεστιβάλ και οι συναυλίες και ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Όμως η μουσική εξακολουθεί να μας ενώνει έστω και στις κατ΄ ιδίαν ακροάσεις στο σπίτι. H συλλογή “Virus Positions” προορίζεται για αυτές τις ακροάσεις, όμως δεν έχει αντλήσει έμπνευση από την καραντίνα, αλλά αγκαλιάζει την πολυποικιλότητα της μουσικής και τα 14 κομμάτια της αγγίζουν πολλά και διαφορετικά θέματα».

Ακούτε τη συλλογή εδώ: