Καλό Πάσχα, χρόνια πολλά, με υγεία σε όλους από όλη την ομάδα του Avopolis! Δύσκολες, περίεργες γιορτές, που θα θυμόμαστε για πάντα... Το αναστάσιμο μήνυμα (είτε πιστεύει κανείς, είτε όχι) είναι και θα είναι πάντα ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας.Την καλημέρα μας σε όλους, με αισιόδοξα μηνύματα από αγαπημένους καλλιτέχνες που μένουν σπίτι και σήμερα τα ξημερώματα έπαιξαν από εκεί στα πλαίσια του ONE WORLD - TOGETHER AT HOME.Μπορείτε να δείτε επιλεγμένες εμφανίσεις στην κεντρική σελίδα του www.avopolis.gr και εδώ:Γιορτάζουμε (όσο και όπως μπορούμε, ναι, τίποτα δεν είναι ίδιο) με τους πιο κοντινούς μας ανθρώπους και σκεφτόμαστε όλους όσοι είναι μόνοι και, λόγω της κατάστασης, αισθάνονται σήμερα ακόμα πιο μόνοι... Θα το περάσουμε και σημασία έχει να δείξουμε αλληλεγγύη και σε/για όλα που θα ακολουθήσουν.