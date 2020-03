ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

φωτογραφία: Elemental On

Με ένα concept album-ωδή στην Αθήνα επέστρεψε ο Sigmataf (κάποτε Κοράκι στους Βαβυλώνα) στην εκπνοή του 2019, θέλοντας να φτιάξει το δικό του παζλ γύρω από την πόλη, τις συνοικίες της, τα συναισθήματα και τους συνειρμούς που του προκαλεί.Τώρα, το promo συνεχίζεται με ένα νέο επίσημο βιντεοκλίπ για το τραγούδι "Πολύγωνο Και Μετά Ησυχία": το σκηνοθέτησε ο ίδιος μαζί με τον Νίκο Εμμανουηλίδη και μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης.To "Πολύγωνο Και Μετά Ησυχία" προέρχεται από το άλμπουμ Athens Romance, το οποίο κυκλοφόρησε σε κασέτα τον Δεκέμβριο 2019, από την A Man out of A Man.Ο Sigmataf είχε μάλιστα προγραμματίσει να το παρουσιάσει live στο Six d.o.g.s. το Σάββατο 21 Μαρτίου, πριν περάσουμε κι εμείς, παρέα με τον υπόλοιπο κόσμο, στην εποχή του κορωνοϊού. «Μόλις περάσουμε τις δύσκολες μέρες θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες για όλα», διευκρίνισε ο ίδιος μέσω του προσωπικού του Facebook, αναβάλλοντας τη σχετική εκδήλωση.