φωτογραφία: Θάνος Λαΐνας

Έχουν περάσει πλέον 5 και κάτι χρόνια από τον δίσκο του 2014 Άλφα Ζεύγος (δείτε τι είχε γράψει γι' αυτόν στις σελίδες μας ο Διαμαντής Διαμαντίδης, εδώ ), ωστόσο ο Νίκος Χαλβατζής μόνο άπραγος δεν έχει μείνει το διάστημα αυτό: το καλοκαίρι που μας πέρασε διοργάνωσε το πρώτο φεστιβάλ Θέρος στην Κοζάνη (δείτε την κουβέντα με έκανε με την Πέννυ Γέρου πατώντας εδώ ), ενώ πριν λίγες ημέρες πέρασε για συναυλία από το Six d.o.g.s., κάνοντας λόγο για έναν νέο δίσκο που είναι έτοιμος και θα εμφανιστεί κάποια στιγμή την άνοιξη.Πριν φτάσουμε όμως εκεί, υπάρχει και η πρωτότυπη μουσική την οποία συνέθεσε για να λειτουργήσει ως soundtrack για το ντοκιμαντέρ του Άρη Λυχναρά The Switch: στον σύνδεσμο παρακάτω, μπορείτε να πάρετε μια «γεύση», ακούγοντας το κομμάτι "Φανταστικά Νέα Από Κάποιο Άλλο Άστρο".Το The Switch έγινε για λογαριασμό του WWF Ελλάς, για την ανάδειξη του προγράμματος «Δίκαιη Μετάβαση για την Ανατολική και Νότια Ευρώπη». Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να αναδειχθούν συγκεκριμένες εναλλακτικές για δημιουργία θέσεων εργασίας σε οικονομίες εξαρτημένες από το κάρβουνο, με το ντοκιμαντέρ να εστιάζει στις δυνατότητες της Δυτικής Μακεδονίας.Κοινοποιώντας τα νέα στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, o Νίκος Χαλβατζής έγραψε ότι«Μπορώ να ακούσω αυτό που προέκυψε ως επένδυση όταν τα μάτια μου προσπαθούν να συλλάβουν τα μεγέθη των τοπίων. Στατικά, αχανή,επαναλαμβανόμενα, αιχμηρά από το ψύχος που περικλείουν τα αστικά τοπία της επαρχίας μου. Μια συνεχής πάλη μεταξύ του πολιτισμού μας και την φύση που ισορροπεί με εμάς εντός της, ή χωρίς».