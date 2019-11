To Avopolis Radio αρχίζει ξανά εκπομπές, με σταθερές παρουσίες μα και νέα πρόσωπα

Η εκτεταμένη καλοκαιρία, σε συνδυασμό με την επίλυση τεχνικών προβλημάτων που όμως σχετίζονταν με την παροχή ακόμη υψηλότερης ποιότητας ήχου κατά τη μετάδοση, επέβαλαν την επιστροφή του Avopolis Radio μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη -ακούτε απευθείας τόσο από την πρώτη σελίδα του νέου, ανανεωμένου Avopolis, όσο και στη διεύθυνση https://www.avopolisradio.gr/ Με νέα πρόσωπα και νέες ιδέες για καλύτερη και εκτενέστερη κάλυψη της καινούριας μουσικής (και όχι μόνο), o ιντερνετικός ραδιοφωνικός σταθμός του Avopolis είναι στον αέρα από σήμερα Τρίτη 29 Οκτωβρίου. Και εσείς δεν έχετε παρά να συντονιστείτε και να αφήσετε τους παραγωγούς του να σας οδηγήσουν στη φρέσκια ηχητική πραγματικότητα.Με το streaming να αποτελεί πλέον το παρόν της δισκογραφίας και την παγκόσμια βιομηχανία να ελαχιστοποιεί την επίδραση των ενδιάμεσων και ξεπερασμένων τακτικών προώθησης της μουσικής ανάμεσα στους καλλιτέχνες και στους ακροατές, το avopolisradio.gr δεσμεύεται να συνδέει άμεσα -με μορφή συνεντεύξεων ή ακόμα και με εκπομπές των ίδιων των καλλιτεχνών από την εναλλακτική σκηνή της χώρας- τους μουσικούς με το κοινό τους. Και, ασφαλώς, να αφήνει σε «ειδικούς» (που το ίντερνετ θα αποκαλούσε «influencers») μουσικογράφους και DJs την κάλυψη της νέας, ανεξάρτητης παραγωγής από ολόκληρο τον κόσμο.Καθόλου τυχαία, και φέτος στο πρόγραμμα του avopolis radio μπορεί κανείς να απολαύσει εβδομαδιαία εκπομπές από: τον χώρο της world/ethnic μουσικής, βλ. Ευδοκία Πρέκα κάθε Τρίτη 4-6μμ., μέχρι την εγχώρια ραπ/τραπ σκηνή, βλ. The Greek Rap Show με τον M.Hulot της Lifo και τον William D. των Athens Bros κάθε Τετάρτη 6-8μμ. Και από τον θαυμαστό κόσμο των σπάνιων μουσικών επανεκδόσεων και της vintage κουλτούρας από την ομάδα του δισκάδικου Rock & Roll Circus κάθε Πέμπτη 4-6μμ., μέχρι τις νέες ηλεκτρονικές, eclectic disco/house κυκλοφορίες που θα φιλτράρει κάθε Παρασκευή βράδυ 8-10μμ. το δίδυμο του δισκοπωλείου Kasseta Records.Ο ορισμός της ηχητικής πολυσυλλεκτικότητας, έτσι όπως καθιερώθηκε στη συνείδηση του μέσου μουσικόφιλου αναγνώστη από το Avopolis, θα έχει λοιπόν για μία ακόμη χρονιά την ιντερνετική ραδιοφωνική παρουσία του, με βάση τα γραφεία της Just Gazing Records, στο 89 της οδού Ασκληπιού, στο κέντρο της Αθήνας.Ακολουθεί το μηνιαίο πρόγραμμα του σταθμού όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής. Μείνετε συντονισμένοι για ανανεώσεις/αλλαγές, καθώς και για τις ανακοινώσεις με τους special καλεσμένους.2-4μμ AVOPOLIS INCOMING με τον Δημήτρη Λιλή4-6μμ Συνέντευξη με τον καλεσμένο της εβδομάδας6-8μμ Call Of Tentacles με τη Vánagandr Fenrir8-10μμ Patari Records2-4μμ Soundsnack με τη Γεωργία Πατσίκα / AVOPOLIS INCOMING με τον Δημήτρη Λιλή4-6μμ Ευδοκία Πρέκα6-8μμ The Rules Of Attraction με τη Missoul Groove / Dr34m34ter Sessions με τη Raed Raess8-9μμ Μαρία Παππά - Lifoland2-4μμ AVOPOLIS INCOMING με τον Δημήτρη Λιλή4-5μμ Special Guest mix5-6μμ Lipstick Traces με την Ελένη Τζαννάτου6-8μμ The Greek Rap Show με τους M. Hulot & William D.8-10μμ Music To Make Love To Your Wife με την Ηρώ Λιάτου2-4μμ AVOPOLIS INCOMING με τον Δημήτρη Λιλή4-6μμ Rock & Roll Circus με τον Άγγελο Κυρούση / Bomba Energeia Soundsystem με τον Rusty Brown6-8μμ Βαγγέλης Κυριακάκης (Ky) / τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα Diggin’ με τον Ζώη Χαλκιόπουλο8-10μμ Lumiere Sounds με τον Θανάση Χριστοδούλου / Thieves Like Us με τους Δημήτρη Ιβάνοβιτς & Δημήτρη Γονέο2-4μμ AVOPOLIS INCOMING με τον Δημήτρη Λιλή (3-3:30μμ New Music Friday talk με τον Χάρη Συμβουλίδη)4-6μμ Συνέντευξη με τον καλεσμένο της εβδομάδας6-8μμ The Music Room με τον Πέτρο Μακρή8-10μμ Kasseta Record Shop Mixtape.